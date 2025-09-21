Ataque israelí con drones mata a cinco personas, entre ellas varios niños, en el sur del Líbano: ministerio

Un ataque israelí con un avión no tripulado mató el domingo a cinco personas, entre ellas tres niños, en la localidad de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Israel ha atacado con frecuencia lo que denomina posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano desde que entró en vigor en noviembre una tregua entre ambos países mediada por Estados Unidos, tras más de un año de conflicto desencadenado por la guerra de Gaza.

Según la agencia de noticias estatal libanesa, el ataque alcanzó una motocicleta y un vehículo, e hirió a otras dos personas.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, dijo en un comunicado que entre los muertos había un padre y sus tres hijos, y que la madre estaba herida. Dijo que tenían nacionalidad estadounidense.

Israel no hizo comentarios de inmediato.

"Lo ocurrido es un crimen flagrante contra civiles y un mensaje de intimidación dirigido a nuestra gente que regresa a sus aldeas del sur", declaró el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en X.

Líbano recibe presiones de Estados Unidos, Arabia Saudí y los rivales internos de Hezbolá para que desarme al grupo respaldado por Irán.

Hezbolá ha declarado que sería un grave error incluso discutir el desarme mientras Israel sigue atacando el Líbano y ocupando franjas de territorio en su sur.

(Reportaje de Laila Bassam; Redacción de Hatem Maher; Edición de Hugh Lawson y Christina Fincher, Editado en español por Juana Casas)