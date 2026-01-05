Ataque aéreo israelí deja dos muertos en Gaza, entre ellos una niña: personal hospital

Palestinos en el lugar donde se derrumbó una casa que fue dañada durante la guerra por un ataque israelí.

Israel mató el lunes al menos a dos palestinos, entre ellos una niña, e hirió a ‍otros cuatro, entre ⁠ellos otros niños, en un ataque aéreo sobre Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informaron funcionarios del Hospital Nasser, el principal de la ciudad.

El Ejército israelí dijo que el ataque, llevado a cabo en una zona controlada por Hamás, iba dirigido contra un militante del grupo que planeaba atacar a las tropas ‌en el sur de Gaza.

Israel ha llevado a ⁠cabo repetidos ataques aéreos en ⁠Gaza desde la entrada en vigor en octubre de un acuerdo negociado con Estados Unidos que puso fin a ‍la mayoría de los combates.

Israel afirma que sus ofensivas tienen como objetivo impedir atentados ⁠o destruir la infraestructura de ‌los militantes.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, 422 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego. Los militantes de Gaza han matado a tres soldados israelíes durante el mismo ‌periodo.

En virtud ‌de la primera fase del acuerdo, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel ha mantenido el control del 53% de Gaza. Hamás aceptó liberar a los rehenes vivos y entregar ​los restos mortales a cambio de la liberación de los palestinos detenidos por Israel.

Los restos mortales del último rehén por entregar pertenecen a un agente de policía israelí asesinado el 7 de octubre de 2023, el día en que militantes gazatíes invadieron Israel, mataron a 1.200 personas y ‍tomaron unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado a más de 71.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias locales. La mayor parte del territorio está en ruinas, con una población ​de más de 2 millones de habitantes que viven principalmente en casas improvisadas o edificios dañados en las zonas donde ​se retiraron las fuerzas israelíes.

A primera hora del lunes, un padre y su hijo murieron en Gaza ⁠al derrumbarse su casa, que había resultado dañada en un ataque israelí anterior, informaron las autoridades.

Con información de Reuters