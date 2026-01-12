Trump sopesa una respuesta dura a la represión en Irán y dice que Teherán llamó para negociar

FOTO DE ARCHIVO: El humo se eleva mientras los manifestantes se reúnen en medio de los crecientes disturbios antigubernamentales en Mashhad, provincia de Razavi Khorasan, Irán

Por Parisa Hafezi y Rami Ayyub y ‍Maayan Lubell

12 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría reunirse con dirigentes iraníes y que estaba en contacto con la oposición, mientras sopesa una serie de respuestas contundentes, incluyendo opciones militares, ante la escalada ‍de disturbios que plantea uno de los mayores desafíos ⁠al Gobierno clerical desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump dijo que Irán llamó para negociar su programa nuclear, que Israel y Estados Unidos bombardearon en una guerra de 12 días en junio. Trump ha advertido a los líderes iraníes de que Estados Unidos atacará si las fuerzas de seguridad abren fuego contra los manifestantes.

El grupo de derechos humanos HRANA, en Estados Unidos, dijo que había verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, y que más de 10.600 personas habían sido detenidas.

Irán no ha dado una cifra oficial y Reuters no ha podido verificar de forma independiente los recuentos.

Trump se reunirá con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un responsable estadounidense a Reuters el domingo. The Wall Street ‌Journal había informado de que las opciones incluían ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ⁠ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en internet a ⁠fuentes antigubernamentales.

"Los militares lo están estudiando, y estamos considerando algunas opciones contundentes", dijo Trump a los periodistas que viajaban en el Air Force One el domingo por la noche.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió a Washington contra "un error ‍de cálculo."

"Seamos claros: en el caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados (Israel), así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo", dijo Qalibaf, un excomandante de la élite ⁠de la Guardia Revolucionaria iraní.

DECENAS DE BOLSAS PARA CADÁVERES

Las protestas ‌comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la subida de los precios, antes de volverse contra los dirigentes clericales que llevan en el poder desde la Revolución Islámica de 1979.

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios y convocaron una concentración nacional el lunes para condenar "las acciones terroristas dirigidas por Estados Unidos e Israel", informaron los medios estatales.

El flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de internet desde el jueves. Trump ‌dijo el domingo ‌que hablaría con Elon Musk para restablecer el acceso a internet en Irán a través de su servicio por satélite Starlink.

Imágenes publicadas en redes sociales el sábado desde Teherán mostraban a grandes multitudes marchando por la noche, aplaudiendo y coreando. La multitud "no tiene fin ni principio", se oye decir a un hombre.

La televisión estatal mostró decenas de bolsas con cadáveres en el suelo en la oficina del forense de Teherán, diciendo que los ​muertos eran víctimas de sucesos causados por "terroristas armados", así como imágenes de seres queridos reunidos ante el Centro Médico Forense de Kahrizak, en Teherán, esperando para identificar los cadáveres.

Reuters verificó las localizaciones.

Las autoridades declararon el domingo tres días de luto nacional "en honor de los mártires muertos en la resistencia contra Estados Unidos y el régimen sionista", según medios de comunicación estatales.

Tres fuentes israelíes, presentes en las consultas de seguridad israelíes durante el fin de semana, afirmaron que Israel se encontraba en estado de máxima alerta ante la posibilidad de cualquier intervención estadounidense.

Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio de 2025, a la que Estados Unidos se sumó ‍brevemente atacando instalaciones nucleares. Irán tomó represalias disparando misiles contra Israel y una base aérea estadounidense en Qatar.

"ALBOROTADORES Y TERRORISTAS"

Si bien las autoridades iraníes han logrado superar protestas anteriores, las últimas se han desarrollado en un momento en que Teherán aún se está recuperando de la guerra del año pasado y su posición regional se ha visto debilitada por los golpes sufridos por aliados como Hezbolá en Líbano desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

El malestar de Irán se produce mientras Trump hace gala ​del poderío de Estados Unidos a nivel internacional, habiendo derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro, y discutiendo la adquisición de Groenlandia por compra o por la fuerza.

Alan Eyre, exdiplomático estadounidense y experto en Irán, consideró poco probable que las protestas derroquen al régimen.

"Creo que es más ​probable que acabe finalmente con estas protestas, pero que emerja del proceso mucho más débil", dijo a Reuters, señalando que la élite de Irán todavía parecía cohesionada y que no había una oposición organizada.

Trump, en una publicación en redes sociales ⁠el sábado, dijo: "Irán se asoma a la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!".

(Información adicional de Elwely Elwelly en Dubái, Rami Ayyub, Maayan Lubell y Alexander Cornwell en Jerusalén, Steve Holland en Washington; verificación de vídeo de Mahezabin Syed, Eleanor Whalley y Marine Delrue; redacción de Michael Georgy; edición de Sergio Non y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)