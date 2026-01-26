Portaaviones estadounidense entra en Oriente Medio, dicen funcionarios

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-El USS Abraham Lincoln en San Diego, California

‍Un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Medio, dijeron dos ‍funcionarios de Washington ⁠a Reuters el lunes, ampliando las capacidades del presidente Donald Trump para defender a sus fuerzas, o potencialmente tomar medidas militares contra Irán.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados han cruzado a la región de Oriente Medio, que depende del Comando Central del ejército estadounidense, dijeron los funcionarios a Reuters.

Trump ‌dijo el jueves que Estados Unidos tenía ⁠una "armada" que se dirigía hacia ⁠Irán, pero que esperaba no tener que usarla.

Los buques de guerra comenzaron a desplegarse desde la región de ‍Asia-Pacífico a principios de este mes, cuando las tensiones entre Irán y Estados ⁠Unidos se intensificaron tras la ‌represión de las protestas en toda la república islámica.

Trump había amenazado repetidamente con intervenir si Irán seguía matando a manifestantes, pero las marchas en todo el país han remitido desde entonces. El presidente ‌dijo que ‌le habían informado que los asesinatos estaban remitiendo y que creía que actualmente no hay ningún plan para las ejecuciones de presos.

Además del portaaviones y los buques de guerra, ​el Pentágono también está trasladando aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea a Oriente Medio.

Durante el fin de semana, el ejército estadounidense anunció que llevaría a cabo un ejercicio en la región "para demostrar la capacidad de desplegar, dispersar y mantener potencia aérea de combate."

Un funcionario ‍iraní dijo la semana pasada que Teherán consideraría cualquier ataque como una "guerra total contra nosotros".

Emiratos Árabes Unidos declaró el lunes que no permitirá que su espacio aéreo, territorio o aguas territoriales se utilicen para ninguna acción ​militar hostil contra Irán.

La base aérea de Al Dhafra está situada al sur de Abu Dabi, la capital de ​EAU, y ha sido un centro crítico de la Fuerza Aérea estadounidense en apoyo de misiones ⁠clave contra el Estado Islámico, así como de despliegues de reconocimiento en toda la región.

Con información de Reuters