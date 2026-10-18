Tras inversión en obra pública, Quintela inauguró luminaria clave para garantizar la seguridad de los riojanos

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, inauguró nuevas luminarias en la avenida Madre Teresa de Calcuta y en sectores aledaños al barrio Joaquín V. González, en la ciudad Capital. La intervención alcanza a nueve barrios e incluye casi cuatro kilómetros de iluminación, con el objetivo de mejorar la circulación, la seguridad y el uso de los espacios públicos.

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"Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. La nueva luminaria en el barrio y Club Joaquín V. González es una obra que transforma el espacio público y brinda mayor comodidad a quienes transitan y viven en la zona", detalló el mandatario provincial en su cuenta personal de X.

"Gracias al trabajo conjunto entre EDELAR y el Municipio de Capital, seguimos realizando obras que dan respuesta a las necesidades de los vecinos y permiten disfrutar de espacios más cómodos y accesibles. Estas obras tren bienestar, integración y seguridad para toda la zona, y tranquilidad para quienes transitan la zona", concluyó.

La obra

La obra se realizó de manera conjunta entre el Gobierno provincial, el Municipio y la empresa distribuidora de energía EDELaR. Durante la inauguración, Quintela estuvo acompañado por el intendente Armando Molina y el director de la empresa, Jerónimo Quintela, entre otras autoridades.

El mandatario destacó la importancia de estos trabajos para mejorar las condiciones de vida de las familias y facilitar que los chicos puedan realizar actividades en espacios comunitarios con mayor tranquilidad.

“Este tipo de obras generan mejores condiciones de vida, esto genera calidad de vida para los chicos, genera oportunidad para que los chicos puedan desarrollar sus actividades con seguridad, con tranquilidad para sus padres por sobre todas las cosas”, expresó.

Además, Quintela sostuvo que las obras públicas deben responder a las necesidades de la ciudadanía y remarcó la responsabilidad del Estado en la ejecución de estas intervenciones. “Ese es el rol y la función de un Estado, ya sea nacional, provincial y municipal, realizar las obras que necesita la comunidad para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Obra pública y acompañamiento familiar

Durante su discurso, el gobernador vinculó la inversión en infraestructura con la necesidad de garantizar oportunidades de educación, atención sanitaria y condiciones para que las familias puedan sostenerse a través del trabajo.

En ese marco, cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y planteó la necesidad de impulsar un modelo de país que acompañe a los sectores afectados por la crisis económica.

“Hay un modelo de país distinto, un modelo que abrace, que proteja, que marque un camino de crecimiento y desarrollo para la familia argentina”, sostuvo. El mandatario también convocó a los vecinos a participar en la construcción de ese camino y a trabajar con una perspectiva puesta en las próximas generaciones.

“Es necesario que entre todos juntos diseñemos el camino, que es un camino que nos convoca al esfuerzo, al sacrificio y el compromiso de trabajar denodadamente, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos”, expresó.

Finalmente, remarcó la importancia de acompañar a los hogares que atraviesan dificultades económicas. “En época de crisis lo que hay que hacer es acompañar a nuestras familias, tratando de colaborar y ayudar a que salgan lo más rápido posible de esa situación”, señaló.

Una obra de iluminación

El intendente Armando Molina precisó que los trabajos abarcan casi cuatro kilómetros de iluminación, contabilizados entre ambos sentidos de la avenida Madre Teresa de Calcuta, que conecta la avenida Malvinas Argentinas con la Ruta 5. “Toda esta extensión circunda a nueve barrios, todos barrios populares, de gente trabajadora”, señaló Molina, quien agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial.

El jefe comunal también destacó que la intervención comprende seis canchas de fútbol de la zona y ratificó la continuidad de las tareas para mejorar la iluminación y el ordenamiento de las avenidas de la ciudad.

Por su parte, Jerónimo Quintela detalló que se instalaron 170 artefactos lumínicos y siete tableros telecomandados, que permiten controlar el sistema a distancia. Los trabajos también incluyeron sectores de los barrios La Ermitilla, Juan Melis, Hospital, Malvinas Argentinas, Sembrador y Joaquín V. González.

“La energía es el motor del desarrollo de nuestra provincia y de cada uno de nuestros hogares”, expresó el directivo de EDELaR, quien destacó la articulación entre la empresa, el Municipio y la Provincia para concretar las mejoras. Además, informó que restan tres avenidas para completar la iluminación de las vías previstas en la ciudad Capital.