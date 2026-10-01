Inversión en educación: Kicillof y Espinoza encabezaron la inauguración de dos nuevas escuelas en La Matanza

En el marco de la inversión en educación pública, el gobernador Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza dejaron inaugurados los edificios de la Escuela Secundaria N° 120 y de la Escuela de Educación Especial N° 518 en Virrey del Pino en La Matanza.

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Las obras forman parte de las políticas de infraestructura educativa impulsadas por el Municipio y la Provincia de Buenos Aires y buscan ampliar y mejorar los espacios destinados a las trayectorias educativas de estudiantes del sur de La Matanza.

Durante el acto junto a la vicegobernador Verónica Magario, Espinoza destacó el alcance de las nuevas instalaciones y señaló que el polo educativo permitirá atender a una matrícula aproximada de 1.350 estudiantes. De ese total, más de 500 corresponden a la Escuela de Educación Especial N° 518, destinada a chicas y chicos con discapacidad, mientras que la Escuela Secundaria N° 120 recibirá a más de 850 alumnos.

“Estamos inaugurando un hermoso polo educativo en Virrey del Pino, con la Escuela N° 518, una escuela especial para más de 500 chicas y chicos con discapacidad, y la Escuela N° 120, para más de 850 chicos”, expresó el intendente.

Nuevos edificios para el sur de La Matanza

Uno de los puntos destacados durante la inauguración fue la situación previa de los establecimientos. Según explicó Espinoza, los estudiantes de la escuela especial desarrollaban sus actividades en escuelas modulares, mientras que la nueva infraestructura incorpora aulas y espacios con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

“Antes, estos chicos no tenían dónde estudiar y lo hacían en escuelas modulares; hoy cuentan con aulas con aire acondicionado y toda la luminosidad”, señaló el intendente. La inauguración se realizó durante una nueva visita de Kicillof al distrito. En ese contexto, el gobernador puso el foco en la necesidad de sostener la inversión en educación especial y en infraestructura escolar.

“Nosotros seguimos invirtiendo en educación especial y en escuelas, pero para eso se necesita un distrito como La Matanza, con un intendente como Fernando, como fue Verónica, hoy vicegobernadora, con sensibilidad y con una idea de que la educación pública, gratuita y de calidad es una condición básica”, afirmó Kicillof.

El gobernador sostuvo además que la educación pública constituye, según su perspectiva, una condición necesaria para que los estudiantes de la provincia puedan proyectar su futuro y remarcó la importancia de continuar destinando recursos a la construcción y ampliación de establecimientos.

La expansión de la matrícula

Por su parte, Magario vinculó la construcción de nuevos edificios con el crecimiento de la matrícula escolar y con la obligatoriedad de la educación secundaria. “Venimos de una larga historia de necesidad de escuelas especiales, de escuelas secundarias”, afirmó la vicegobernadora. En ese sentido, explicó que la extensión de la obligatoriedad de los seis años de la secundaria implicó un aumento de la cantidad de estudiantes y, por lo tanto, la necesidad de acompañar ese crecimiento con nuevas instalaciones. “La decisión siempre hay que irla acompañando económicamente y con inversión en edificios”, sostuvo Magario durante el acto.

La vicegobernadora destacó además la articulación entre el Gobierno provincial y el Municipio de La Matanza para avanzar con las obras y planteó que la inversión en infraestructura permite mejorar las condiciones en las que estudiantes y trabajadores de la educación desarrollan sus actividades. La Escuela de Educación Especial N° 518 constituye uno de los principales puntos de la obra inaugurada, debido a que sus nuevas instalaciones permitirán ampliar los espacios destinados a estudiantes con discapacidad.

Durante el encuentro, las autoridades remarcaron la participación de la comunidad educativa en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Espinoza mencionó especialmente a docentes, directivos, inspectores, familias y auxiliares como parte del proceso que permitió concretar las nuevas escuelas.

“Los chicos del sur de La Matanza tienen las mismas posibilidades que los chicos del norte de La Matanza, y esto no podría haber sido realidad sin toda la comunidad educativa”, afirmó.

La jornada concluyó con un fuerte mensaje de las autoridades a favor de la continuidad de las políticas de inversión en educación pública. Espinoza sostuvo que el Municipio continuará priorizando la construcción y mejora de establecimientos educativos y señaló que el objetivo es ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes del distrito. La apertura de ambos edificios incorpora así nuevos espacios para la comunidad educativa de Virrey del Pino y amplía la capacidad de infraestructura escolar disponible en uno de los sectores del distrito con mayor demanda de establecimientos.