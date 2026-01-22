Daños causados por inundaciones en el parque Kruger de Sudáfrica tardarán años en repararse

Las fuertes lluvias provocan graves inundaciones en el norte de Sudáfrica

‍Los daños causados por las graves inundaciones en el emblemático Parque Nacional Kruger de Sudáfrica ‍tardarán años en ⁠repararse y costarán millones de dólares, según declaró el jueves el ministro de Medio Ambiente.

Las autoridades sudafricanas cerraron temporalmente el parque la semana pasada después de que varios ríos que lo atraviesan se desbordaran como consecuencia de las fuertes lluvias. El parque es uno de los principales atractivos de Sudáfrica para ‌los turistas locales y extranjeros.

Quince campamentos ⁠turísticos siguen cerrados, y algunos ⁠son completamente inaccesibles, según declaró el ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp. Cientos de ‍personas han sido evacuadas y no se han producido víctimas mortales.

Todavía se están ⁠evaluando los daños, pero ‌se calcula que las reparaciones costarán más de 500 millones de rands (30 millones de dólares).

"Las recientes inundaciones han tenido un efecto devastador en el parque", declaró Aucamp a Reuters. "Todo indica que ‌se tardarán ‌hasta cinco años en reparar todos los puentes, carreteras y demás infraestructuras".

Periodistas de Reuters llegaron al parque la semana pasada y encontraron puentes completamente sumergidos bajo las aguas ​torrenciales, y se veían hipopótamos nadando entre las copas de los árboles.

Los responsables del parque han dicho que no están demasiado preocupados por el destino de los animales que instintivamente se desplazan a zonas altas para escapar de las inundaciones, aunque han advertido ‍a las personas que viven cerca que tengan cuidado con los cocodrilos arrastrados más allá de sus hábitats habituales.

Las inundaciones en el sureste de África son cada vez más frecuentes y graves debido a ​que el cambio climático hace más potentes las tormentas en el adyacente océano Índico. El vecino Mozambique también ​se enfrenta a inundaciones devastadoras que han obligado a decenas de miles de personas a abandonar ⁠sus hogares en los últimos días.

(1 dólar = 16,2147 rands)

Con información de Reuters