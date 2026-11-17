El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó un acto por el Día del Militante Peronista, al cumplirse un nuevo aniversario del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio. Durante su discurso, repasó la historia de la proscripción del peronismo, reivindicó el papel de la militancia y convocó a los formoseños a trabajar territorialmente de cara a las elecciones de 2027: "Vayan, como ustedes saben hacerlo, casa por casa".

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Uno de los principales mensajes del gobernador estuvo dirigido a la organización territorial y al contacto directo con los vecinos. Insfrán pidió a los militantes recorrer los barrios, escuchar las demandas y explicar las propuestas del espacio político: "Algunos, desde la comodidad de sus casas, utilizan los medios de comunicación masiva para mentir. Y eso hace que algunas personas crean que lo que ven es cierto y se enojen. Nosotros no tenemos que enojarnos. Tenemos que ir, hablar, escuchar, convencer y persuadir. Eso es lo que tenemos que hacer como militantes".

También cuestionó a quienes, según su interpretación, aprovechan las dificultades económicas y sociales para conseguir adhesiones políticas. "Frente a los carroñeros y las carroñeras que fingen cierta religiosidad y aprovechan las situaciones difíciles que atraviesa la gente para intentar conseguir adhesiones, ahí hay que estar. hay que acercarse con una palabra de amor y de confianza, porque el amor siempre triunfa, el amor siempre le gana al odio", remarcó.

En otro tramo de su intervención, llamó a evitar las disputas internas y priorizar la construcción colectiva. "Este es un momento difícil para el país y también para el movimiento. No hay que dejarse llevar por los egos", afirmó.

En esa línea, definió a Formosa como un ejemplo de organización política y sostuvo que la unidad es una condición para que el peronismo vuelva a gobernar el país. "Formosa es la luz que alumbra al resto del país para decirle que la unidad es la herramienta para que vuelva a la Casa de Gobierno un Gobierno peronista, que cumpla con las dos obligaciones que tiene el peronismo: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación".

El análisis del panorama mundial

El mandatario también hizo referencia al escenario político internacional y mencionó los resultados electorales adversos para sectores de derecha en distintos países. En ese contexto, planteó que el desafío ahora corresponde a la militancia argentina: "Pero ¿ahora qué? ¿Nos vamos a conformar solamente con que otros hagan su trabajo? Ahora nos toca a nosotros, aquí, de cara a 2027. No bajemos los brazos".

Además, recordó las elecciones del 11 de marzo de 1973, cuando el peronismo volvió a participar después de años de proscripción. En esos comicios triunfó la fórmula presidencial de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, mientras que en Formosa fue elegido gobernador Antenor Gauna."Esta concentración multitudinaria, en la que también veo que hay muchos compañeros afuera que sé que nos están escuchando, es un homenaje a aquella militancia que nos enseñó la lealtad peronista y a militar en los momentos más difíciles", expresó.

La proscripción y los años de resistencia

Durante el acto, Insfrán dedicó una parte extensa de su discurso a repasar la historia del peronismo desde el golpe de Estado de 1955 hasta el regreso de Perón. Ante la presencia de numerosos jóvenes, explicó los acontecimientos que marcaron los años de proscripción y persecución política.

Recordó el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que dejó más de 300 civiles muertos, y el golpe de Estado que derrocó a Perón en septiembre de ese año. También mencionó los fusilamientos de junio de 1956, entre ellos los de civiles y militares vinculados al levantamiento encabezado por el general Juan José Valle.

Insfrán repasó fue la proscripción del Partido Justicialista y la prohibición de mencionar públicamente a Perón, Eva Perón y los símbolos del movimiento. En ese contexto, recordó el secuestro y traslado al exterior del cuerpo de Eva Perón.

El regreso de Perón y la reivindicación de la militancia

Al referirse al retorno del líder justicialista, el gobernador recordó que Perón llegó a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 en un avión de Alitalia, acompañado por más de 150 dirigentes, sindicalistas y representantes de distintos sectores. Entre ellos se encontraba el formoseño Antenor Gauna, quien meses después sería elegido como el primer gobernador peronista de la provincia.

El mandatario cerró su recorrido histórico con una reivindicación de la militancia que sostuvo al movimiento durante los años de persecución y proscripción. "No creo que en ningún otro país del mundo exista un movimiento nacional y popular que tenga un día establecido para homenajear a su militancia como lo tenemos nosotros", expresó al comienzo de ese repaso.