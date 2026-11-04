"Es el inicio de un cierre": tras 50 años de incansable búsqueda, hallaron los restos de Juan Carlos Soullier Guillén en La Perla

La familia de Juan Carlos "El Negro" Soulier Guillén recibió la noticia más esperada en cinco décadas: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos del riojano desaparecido en 1976 durante la última dictadura cívico-militar. El hallazgo se produjo en el marco de las excavaciones que se realizan en las inmediaciones del excentro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. "Todavía faltan dos personas de la familia, pero es el inicio de un cierre", sostuvo a El Destape, su hijo Sebastián Soulier Guillén, quién también fue secuestrado con apenas seis meses de vida.

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"Estoy atravesando un tiempo de mucha felicidad, alegría y tranquilidad. Esto permite cerrar después de 50 años o, por lo menos, empezar a cerrar", enfatizó Sebastián, que actualmente vive en Córdoba. Al momento del secuestro la familia vivía en Villa Páez, un barrio de la ciudad de esa provincia.

Juan Carlos fue secuestrado el 6 de agosto de 1976 junto a su esposa, su hermano, su suegro y su hijo Sebastián, que entonces tenía seis meses. Mientras el bebé fue devuelto a su familia y su abuelo recuperó la libertad a los pocos días, los otros tres, y militantes de la FAL 22, permanecieron desaparecidos. Desde entonces, distintas generaciones sostuvieron una búsqueda que ahora permitió arribar a parte de la verdad y la justicia.

El derecho a despedir a los seres queridos y el legado de las Madres y Abuelas

Para Sebastián, la identificación de su padre tiene una dimensión que excede el resultado de una investigación judicial. Después de décadas de incertidumbre, el hallazgo abre la posibilidad de realizar una despedida que la familia no pudo concretar y de reconstruir parte de una historia marcada por el terrorismo de Estado.

"Es la posibilidad de hacer el ritual, que creo que es un derecho de todas las personas: poder despedir a un ser querido. En ese sentido, en el plano individual, sirve mucho. A nuestra familia le da calma y alegría. Es un tiempo extraño, de reencuentro, para después poder tramitar una despedida", manifestó.

Además, destacó los resultados del EAAF en la Loma del Torito, ubicación puntual de las excavaciones: "Cada huesito que aparece y cada identidad que se recupera representa una historia. Es parte de esa historia completa que se reclama, de la necesidad de saber dónde están".

Una familia atravesada por la desaparición y 50 años de búsqueda

La búsqueda comenzó con los abuelos y los tíos de Sebastián, y continuó con las siguientes generaciones. Durante décadas, los testimonios de sobrevivientes permitieron establecer que sus familiares habían pasado por La Perla, aunque no existían certezas sobre su destino posterior: su padre tenía 24 años y era estudiante de Ingeniería en Construcciones en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

"Ha sido una búsqueda larga, de 50 años. Es una búsqueda que iniciaron mis abuelas y mis abuelos junto con mis tíos y que, de algún modo, después heredamos nosotros", relató y remarcó: "Ahora apareció mi papá, pero todavía me faltan mi mamá y mi tío".

Adriana María Díaz Ríos, de 23 años, cursaba Ciencias de la Educación, mientras su cuñado, de 26 años, Luis Roberto Soulier, tenía 26 años y era delegado sindical del gremio de docentes privados más allá de estudiar Medicina.

"En el caso de mi papá, lo que apareció fue el metacarpo del dedo gordo de la mano derecha", precisó el joven Soulier sobre los restos óseos encontrados en el sector, utilizado para enterrar a víctimas trasladadas desde La Perla. "Ni siquiera son esqueletos lo que hay en Loma del Torito, son fragmentos de huesos", explicó.

El hallazgo

Tras décadas de búsqueda e impulso judicial por parte de la familia, que en 2025 se presentó como querellante ante el juzgado de Hugo Vaca Narvaja para agilizar los trabajos, el EAAF logró hallar por primera vez restos en la zona de La Perla y Loma del Torito tras más de veinte años de excavaciones.

El momento decisivo llegó con una convocatoria del Juzgado Federal N.º 3 a los tribunales federales, donde representantes judiciales y especialistas del EAAF comunicaron los resultados. "Fue muy emocionante cuando me llamaron y nos convocaron a los tribunales federales. Allí estaban representantes del juzgado y del EAAF, y nos dieron la noticia de la aparición de mi papá", recordó.

La memoria frente al discurso del Gobierno de Milei

Frente al discurso negacionista del Gobierno del presidente Javier Milei, Sebastián Soulier expresó que el compromiso social con los derechos humanos trasciende las posiciones de un gobierno. "Creo que Memoria, Verdad y Justicia es algo que hay que seguir socializando y trabajando, pero también considero que, para la sociedad, es una batalla ganada", afirmó.

"Las viejas siempre fueron un faro para nosotros. Eso son las Abuelas, las Madres y, en Córdoba, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Después vinimos los hijos, pero están las rondas de los jueves, los pañuelos, la perseverancia, la tenacidad y el no bajar los brazos. Y hacerlo desde un lugar de mucho amor. Ese es nuestro principal aporte", detalló.

Mientras continúan las tareas de identificación, permanece vigente una campaña de donación de muestras genéticas destinada a familiares de personas desaparecidas. La iniciativa cuenta con la participación del EAAF, la Universidad Nacional de Córdoba, el juzgado y distintos colegios profesionales, con el objetivo de ampliar las posibilidades de reconocer a otras víctimas.

Para Sebastián, cada identificación representa una respuesta largamente esperada, pero también una contribución a la memoria colectiva. "Creo que a la sociedad también le sirve: es, de algún modo, una forma de ir sanando esas heridas. Es un muy buen tiempo para mí", concluyó.