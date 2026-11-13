La inflación del NEA fue del 1,5% en octubre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Este jueves 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, revelando que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 1,5%, por debajo del 2,2% a nivel nacional.

{{{htmlAmp}}}

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), Bienes y servicios varios (2,2%), y Salud y Comunicación (1,8%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NEA fueron los de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,0%).

Con respecto al acumulado en la región desde octubre de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (71,8%), Educación (47,1%) Alimentos y bebidas no alcohólicas (41,0%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (9,7%), Bebidas alcohólicos y tabaco (19,8%), y Equipamiento y mantenimiento del hogar (20,0%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (13,1%), Pan y cereales (2,1%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Carnes y derivados (0,3%) y Aceites, grasas y manteca (0,5%).

Cómo fue la inflación nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,2% en octubre de 2026, por encima del 1,8% proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Con este resultado, la inflación acumuló en los primeros diez meses del año un 26,3%, más de dos veces y media por encima de la pauta del 10,1% fijada en el Presupuesto 2026, mientras que la medición interanual trepó al 33,1%, superando el 31,5% con el que cerró 2025 y confirmando el estancamiento del proceso de desinflación desde mediados de año.

En el desglose por categorías, los precios Estacionales encabezaron los incrementos con un 5,5% por el impacto de verduras, tubérculos y legumbres; seguidos por los Regulados (2,9%), traccionados por gas y combustibles, y el IPC Núcleo (1,5%), impulsado por alquileres y restaurantes.

A nivel de divisiones, los mayores aumentos correspondieron a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) y Recreación y cultura (3,3%), mientras que las menores subas se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%). Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia en Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, en tanto que en la Patagonia prevaleció el rubro de Vivienda y servicios básicos.