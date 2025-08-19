India y China debaten la paz fronteriza y el comercio para impulsar la cooperación

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur

El ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y su homólogo chino, Wang Yi, abordaron el lunes la paz fronteriza, asuntos comerciales e intercambios bilaterales, con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambos países.

"Mantuvimos conversaciones productivas sobre nuestros asuntos económicos y comerciales, peregrinaciones, contactos interpersonales, intercambio de datos fluviales, comercio fronterizo, conectividad e intercambios bilaterales", dijo Jaishankar.

Añadió que las conversaciones contribuirían a construir una relación estable, cooperativa y con visión de futuro entre India y China.

El ministro de Asuntos Exteriores chino afirmó que los intercambios y el diálogo a todos los niveles entre ambos países se habían restablecido gradualmente y que las relaciones bilaterales estaban volviendo a la cooperación, según una lectura china.

Wang también instó a ambas partes, como países importantes, a dar ejemplo a otros países en desarrollo para que se unan y fortalezcan, según el comunicado.

China e India deberían establecer "un entendimiento estratégico correcto, considerarse mutuamente como socios y oportunidades, no como rivales o amenazas", según el comunicado que citó Wang.

Wang llegó a la capital india el lunes para una visita de dos días durante la cual mantendrá la 24ª ronda de conversaciones fronterizas con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, y también se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi.

Anteriormente, Jaishankar había dicho que era muy importante debatir los asuntos fronterizas porque la base de cualquier impulso positivo en los lazos entre India y China era la capacidad de mantener conjuntamente la paz en las zonas fronterizas.

"Tras un periodo difícil en nuestra relación, nuestras dos naciones ya quieren avanzar. Esto requiere un enfoque sincero y constructivo por ambas partes", dijo Jaishankar a Wang en su discurso de apertura.

También es importante que ambos países retiren sus soldados acumulados a lo largo de su disputada frontera en el Himalaya occidental tras un enfrentamiento fronterizo mortal en 2020, dijo Jaishankar.

La visita de Wang se produce días antes de que Modi viaje a China, su primera visita en siete años, para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo político y de seguridad regional que también incluye a Rusia.

Las relaciones entre los gigantes asiáticos comenzaron a descongelarse en octubre, después de que Nueva Delhi y Pekín alcanzaran un pacto histórico para rebajar la tensión militar en su frontera del Himalaya, tras las conversaciones mantenidas por el presidente chino, Xi Jinping, y Modi en Rusia.

Los lazos entre ambos países se deterioraron bruscamente tras un enfrentamiento militar en esa frontera en 2020 en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos.

(Inforamción de Tanvi Mehta y Liz Lee, información adicional de Anusha Shah. Edición de YP Rajesh, Mark Potter y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)