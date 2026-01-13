India pide a Pakistán que controle las "intrusiones de drones", según el jefe del ejército indio

FOTO DE ARCHIVO. El Jefe del Estado Mayor del Ejército (COAS), general Upendra Dwivedi, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del INS Mahe en el Astillero Naval de Mumbái, India

El jefe del ejército indio dijo el martes que el jefe de ‍operaciones militares de ⁠Pakistán había recibido instrucciones de controlar lo que, según él, eran intrusiones de aviones no tripulados de Pakistán a India, meses después de que los rivales con armamento nuclear se enzarzaran en sus peores combates en décadas.

Una fuente militar india dijo que el domingo por la noche se habían producido ‌cinco intrusiones de drones en la ⁠frontera de la región de ⁠Jammu, en la Cachemira india.

En otro incidente ocurrido el viernes, se sospecha que un avión no tripulado procedente ‍de Pakistán dejó caer dos pistolas, tres cargadores de munición, 16 balas ⁠y una granada que fueron ‌recuperados tras un registro, dijo la fuente.

El general Upendra Dwivedi, máximo dirigente del ejército indio, dijo que desde el sábado se habían avistado al menos ocho aviones no tripulados.

"Estos drones, creo, ‌eran ‌drones defensivos, que querían subir a ver si se estaba llevando a cabo alguna acción", dijo Dwivedi a los periodistas en una rueda de prensa anual previa al ​Día del Ejército, el 15 de enero.

"Es posible que también quisieran ver si había alguna laguna, alguna laxitud en el ejército indio, alguna brecha por la que pudieran enviar terroristas", dijo, y añadió que los directores de operaciones militares de ambas partes hablaron ‍por teléfono el martes.

"Este asunto se ha discutido (...) hoy y se les ha dicho que esto es inaceptable para nosotros, y que por favor pongan fin a ello. Así se les ha comunicado", ​dijo Dwivedi.

Los medios de comunicación indios citaron a oficiales del ejército que afirmaban que las incursiones habían sido ​realizadas por drones militares.

No hubo reacción inmediata de Pakistán a sus comentarios.

Con información de Reuters