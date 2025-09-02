Vietnam celebra su Día de la Independencia con un gran desfile militar

Vehículos militares cargados de armamento participan en un desfile para celebrar el 80.º aniversario de la independencia en Hanói, Vietnam

Vietnam celebró el martes el 80.º aniversario de su declaración de independencia del dominio colonial, con su mayor desfile militar en décadas, entregas de efectivo sin precedentes y la liberación de casi 14 000 presos.

Decenas de miles de personas abarrotaron las calles de la capital, Hanói, la mayoría con camisas rojas y banderas vietnamitas, en una fuerte muestra de nacionalismo en el país comunista.

El desfile mostró el equipamiento militar más avanzado de Vietnam, incluida una amplia gama de tanques, misiles, helicópteros y aviones de combate. Miles de soldados vietnamitas y militares de China, Rusia y otros países participaron en la celebración.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Somos inquebrantables en nuestro compromiso de defender la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial de nuestra Patria, hasta el último centímetro sagrado de tierra", dijo el jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, al inaugurar el desfile.

"Esta determinación se basa en la fuerza unificada de nuestra nación: política, económica, cultural, científica, tecnológica, militar, diplomática y, sobre todo, en la voluntad de nuestro pueblo", añadió.

Líderes nacionales y dignatarios extranjeros presenciaron el desfile militar en la plaza Ba Dinh, donde el 2 de septiembre de 1945 el líder revolucionario Ho Chi Minh pronunció su histórica declaración de independencia.

El discurso marcó la fundación de un Vietnam independiente tras casi un siglo de dominio colonial francés y una breve ocupación japonesa durante la II Guerra Mundial, pero los franceses no reconocieron el nuevo país y libraron una guerra de una década, que terminó con su derrota en 1954.

"Estoy muy contenta, satisfecha y profundamente conmovida de ver pasar por fin a las tropas en marcha", dijo Hoang Thi Huyen, una residente de Hanói de 42 años que acampó en la acera con sus otros cuatro familiares durante casi dos días para asegurarse un sitio.

"La espera ha merecido la pena. Los soldados y los aviones de combate eran increíbles", añadió.

Las carreteras del centro de Hanói estuvieron cortadas durante tres días laborables para los ensayos y el desfile principal.

Como parte de las festividades del aniversario, Vietnam anunció la semana pasada que entregaría 100 000 dong (3,80 dólares) a cada uno de sus 100 millones de ciudadanos, en un paquete sin precedentes que podría costar al país hasta 380 millones de dólares.

El presidente Luong Cuong también anunció la semana pasada una gran amnistía para 13 920 presos que serán liberados antes de que terminen sus condenas, entre ellos 66 extranjeros.

Las celebraciones también tuvieron lugar en el mar, en la bahía de aguas profundas de Cam Ranh, con la presencia de la flota vietnamita de submarinos y fragatas, en su mayoría importados de Rusia.

Con información de Reuters