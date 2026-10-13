Según el INDEC, la inflación del NOA fue del 1,9% en septiembre y quedó igual que la media nacional

Como cada mes, este 13 de octubre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del Noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero), registró una inflación de 1,9% durante el mes de septiembre.

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Ese número significó un ascenso del 0,1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,8%), al mismo tiempo que se situó en el mismo lugar que la media nacional, que se ubicó también en 1,9%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del Noroeste argentino fue de un 33,6%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,4%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue "Recreación y cultura" (3,9%), "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (3,3%) y "Educación" (2,7%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre fueron "Transporte" (0,4%), "Bebidas alcohólicas y tabaco (1,1%) y "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,4%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de septiembre fue de 1,9%, lo que representa una suba de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 1,7% de agosto, según informó el INDEC este martes. En el acumulado del año, los precios arrojaron un incremento de 23,6%.

De esta forma, continuó sin perforar de manera consistente el piso del 2% y quedó por encima del objetivo que Javier Milei había fijado a partir agosto (de 0 por ciento). Al revisar la comparación internaual, el ascenso de precios fue del 33,4%.

La inflación mostró comportamientos dispares entre los distintos rubros de la economía. El IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, registró un incremento del 1,7%, impulsado principalmente por las subas en las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos. Por su parte, los precios estacionales aumentaron 2,9%, con las verduras, los tubérculos y las legumbres entre los principales factores de incidencia.En tanto, los precios regulados avanzaron 2,3%, con incrementos en las tarifas de gas y electricidad, además de los gastos de medicina prepaga.