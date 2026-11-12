Según el INDEC, la inflación del NOA fue del 1,7% en octubre y quedó por debajo del promedio nacional

Como cada mes, este jueves 12 de noviembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 1,7% durante octubre.

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Ese número significó un descenso del 0,2% en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,9%), al mismo tiempo que se situó 0,5% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,2%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del nororeste argentino fue de un 33,0%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,1%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%), Recreación y cultura (2,3%) y Comunicación (2,1%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en octubre fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), Restaurantes y hoteles (0,9%) y Educación (1,1%).

Cómo fue la inflación nacional





El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,2% en octubre de 2026, y acumuló en el año una variación de 26,3%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.