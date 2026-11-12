Según el INDEC, la inflación del NEA fue del 1,5% en octubre y quedó por debajo del promedio nacional

Como cada mes, este jueves 12 de noviembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 1,5% durante octubre.

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Ese número significó un descenso del 0,2% en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,7%), al mismo tiempo que se situó 0,7% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,2,%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 35,9%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,1%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), Bienes y servicios varios (2,2%), y Salud y Comunicación (1,8%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en octubre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,0%).

Cómo fue la inflación nacional

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual del 2,2% durante octubre de 2026. Con este dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó una variación del 26,3%.





En el desglose por categorías, los bienes y servicios Estacionales lideraron las subas con un alza del 5,5%, impulsados principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los precios Regulados avanzaron un 2,9% debido a los ajustes en gas y combustibles para vehículos, mientras que el IPC Núcleo marcó un incremento del 1,5%, traccionado por los rubros de alquiler de la vivienda y restaurantes.