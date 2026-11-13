Inclusión y deporte: concluyó la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños con un balance positivo y récord de participación

Luego de 70 días de actividades en distintos puntos del territorio provincial, Formosa concluyó la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños. Desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria destacaron el balance del certamen y el alcance de una política pública deportiva anunciada por el gobernador Gildo Insfrán en Pozo del Tigre.

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El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, expresó en diálogo con medios locales su satisfacción por la continuidad de la iniciativa y por la posibilidad de sostener actividades deportivas en toda la provincia. "Es una alegría inmensa no solamente por poder ejecutar aquel anuncio del gobernador Insfrán, sino por seguir sosteniendo nuestras políticas públicas en todas las áreas", manifestó.

Romay también destacó el rol del Estado en el desarrollo del certamen y el trabajo de quienes organizan y acompañan las actividades en las distintas localidades. En particular, se refirió a las dificultades que enfrentan los dirigentes de las zonas más alejadas de la capital provincial para sostener este tipo de propuestas.

El acompañamiento estatal a los dirigentes deportivos

"Estamos desde el lado del Estado sosteniendo y acompañando a un montón de dirigentes", afirmó. Además, agradeció "su compromiso, porque para quienes están más alejados de la ciudad capital se les complica y, sin un Estado realmente presente, sería mucho más difícil o imposible".

El funcionario también puso en valor las instalaciones deportivas inauguradas durante los últimos años de gestión de Insfrán. Entre ellas, mencionó la piscina olímpica y la pista de atletismo, a las que definió como obras emblemáticas para la región.

En ese marco, Romay contrastó la continuidad de las políticas deportivas provinciales con la situación nacional. “El Modelo Formoseño nos sigue dando mucha alegría y nos mantiene contenidos en un momento bastante complicado, donde en tres años a nivel nacional no han sido capaces de inaugurar absolutamente nada", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la provincia continuará con esa orientación: "Nosotros seguimos con nuestra política sostenida y eso es lo que nos hace diferentes".

Insfrán inauguró dos complejos polideportivos

Mientras a nivel nacional se registra una paralización de la obra pública, la Provincia continúa destinando recursos a infraestructura estratégica para fomentar el desarrollo territorial en cuanto al deporte. Uno de los complejos tiene una superficie total de 5000 metros cuadrados, 704 metros cuadrados cubiertos, playón semicubierto, cancha de fútbol 7 y diversas instalaciones de apoyo.

En tanto, el polideportivo cubierto de la EPES N°4 tiene una estructura de proporciones similares con 1844 metros cuadrados totales y 750 cubiertos. Para finalizar con la puesta en marcha, se inaguraron 32 columnas con iluminación led sobre la Ruta Nacional N°81 en beneficio de los accesos a la localidad y a Colonia Juan Bautista Alberdi.