Una iniciativa impulsada por jóvenes de La Rioja para fortalecer la producción caprina fue seleccionada entre los 23 proyectos destacados del Ideatón Federal 2026, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La propuesta, denominada CAPRIDATA, busca incorporar tecnología para mejorar la planificación y la asistencia a productores del departamento Rosario Vera Peñaloza.

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El proyecto fue elegido entre 70 iniciativas presentadas por equipos de distintas provincias y formó parte de la Semana de Integración Federal del CFI, que se desarrolló entre el 16 y el 20 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

CAPRIDATA propone desarrollar una Plataforma de Inteligencia Territorial que reúna en un mismo sistema datos sobre la actividad caprina, desde información productiva y sanitaria hasta las condiciones de infraestructura rural.

Una plataforma para ordenar la información productiva

La herramienta apunta a resolver un problema que afecta al sector: la dispersión de información sobre los productores y sus unidades productivas. Esa fragmentación dificulta conocer las necesidades de cada establecimiento, planificar políticas públicas y orientar los recursos y la asistencia técnica.

A partir de la centralización de esos datos, la iniciativa busca mejorar el acompañamiento a las familias rurales, contribuir a la competitividad de la actividad y fortalecer la seguridad alimentaria de aproximadamente 400 familias del departamento.

La participación de jóvenes riojanos

El proyecto surgió en el marco del programa Gestión para el Desarrollo, que depende de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI. La propuesta de formación está destinada a agentes públicos y jóvenes profesionales, con el objetivo de que puedan identificar problemáticas territoriales y diseñar respuestas concretas desde las políticas públicas.

En esta edición, La Rioja participó con tres proyectos. Los equipos contaron con el acompañamiento de la directora general de Políticas Industriales, Ana Paula Seppi; el subsecretario de Innovación Productiva, Ignacio Armagnague; y el tutor local, Guillermo Mascareño.

Uno de los referentes de CAPRIDATA es Jonathan Collante Bustos, oriundo de Chamical, quien destacó la posibilidad de trasladar los conocimientos adquiridos durante la capacitación a una problemática productiva de la provincia.

"Estamos culminando un trayecto de casi un año, en el que aprendimos a diseñar políticas públicas reales, pensadas a partir de las necesidades de cada territorio", expresó.

También valoró el intercambio con representantes de otras jurisdicciones y las experiencias compartidas durante el encuentro federal. "Fue una experiencia increíble, no solo desde lo formativo y lo profesional, sino también desde lo humano", señaló.

Tecnología aplicada al desarrollo rural

La selección de CAPRIDATA permitió presentar una propuesta vinculada con las necesidades de la producción caprina riojana y compartirla con equipos que trabajan sobre desafíos territoriales en otras provincias.

El proyecto plantea que el uso estratégico de información puede convertirse en una herramienta para mejorar la gestión pública y fortalecer el acompañamiento a los sectores productivos. En este caso, el objetivo es que los datos permitan planificar intervenciones más precisas y responder a las necesidades de las familias rurales.

La iniciativa está enfocada en la cadena caprina de Rosario Vera Peñaloza, una actividad que involucra a cientos de familias y que podría contar con mejores herramientas de planificación y asistencia a partir de la integración de información territorial.