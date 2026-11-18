El Gobierno de Formosa expresó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo nacional, publicada en el Boletín Oficial, que plantea ampliar el sistema de concesiones viales con nuevos peajes en tramos de las rutas nacionales 11, 81 y 86. Desde la administración provincial calificaron la medida como una iniciativa “inviable y desconectada” de la realidad regional.

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“Son ideas descabelladas para tapar el motivo real”, sostuvo el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez. “¿A quién se le ocurre que va a venir una empresa privada a hacer todos los arreglos que hay que hacer en la ruta 86 o la 81 y va a recuperar esa inversión con peaje? Los estudios históricos de Vialidad Nacional siempre demostraron que ninguna ruta de suelo formoseño tiene la cantidad de tránsito de vehículos, camiones y colectivos que permita mantenerlas con peaje, como ocurre en los accesos a Buenos Aires”, explicó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El ministro profundizó en el rechazo de la propuesta de Nación denunciando que el motivo real es que no quieren otorgar los fondos que corresponden para el arreglo de obras. “Lanzan estos globos de ensayo de las privatizaciones porque no quieren disponer de los fondos que legítimamente corresponden por ley, que son los del impuesto a los combustibles para Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Cobran el impuesto desde diciembre de 2023 hasta hoy, pero no transfieren los recursos”, sostuvo.

Qué dice el Decreto

El Decreto 1358, publicado en el Boletín Oficial de Nación, dispuso incorporar nuevos tramos de la Red Vial Nacional al proyecto denominado "Red Federal de Concesiones", que contempla la participación de empresas privadas en la administración, rehabilitación y mantenimiento de las rutas mediante un sistema de explotación por peaje.

En ese marco, la Ruta Nacional 11 aparece entre las trazas alcanzadas por la decisión oficial. La ruta es uno de los principales corredores de comunicación y transporte del nordeste argentino, que atraviesa las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. Se trata de un corredor estratégico utilizado diariamente por automovilistas, transportistas, productores y empresas que necesitan conectar los principales centros urbanos y productivos del litoral con el resto del país.

Según lo que informa el decreto, la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo que no podrá superar los doce meses. Primero deberán desarrollarse los procedimientos licitatorios y establecerse las condiciones contractuales para las empresas que resulten adjudicatarias. Uno de los aspectos centrales será conocer qué sectores de la traza quedarán comprendidos, dónde podrían instalarse las estaciones de peaje y cuáles serán las tarifas para los usuarios.