EEUU confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos informó el domingo del primer caso en humanos en el país de la enfermedad del gusano barrenador del ganado, un parásito carnívoro, asociado a un viaje desde otro país, afectado por un brote.

El caso, investigado por el Departamento de Salud de Maryland y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), fue confirmado por los CDC como gusano barrenador del ganado el 4 de agosto, y afectaba a un paciente que regresaba de un viaje a El Salvador, dijo el portavoz del Departamento de Sanidad, Andrew G. Nixon, en un correo electrónico enviado a Reuters.

Anteriormente, Reuters informó de que fuentes del sector de la carne de vacuno dijeron la semana pasada que los CDC habían confirmado un caso de gusano barrenador del ganado en una persona de Maryland que había viajado a Estados Unidos desde Guatemala.

Nixon no abordó la discrepancia sobre el origen del caso en humanos.

"El riesgo para la salud pública en Estados Unidos de esta introducción es muy bajo", dijo.

El Gobierno estadounidense no ha confirmado ningún caso en animales este año.

Las diferentes versiones del Gobierno de EEUU y de fuentes de la industria sobre el caso en humanos es probable que pongan aún más nerviosos a un sector de ganaderos, productores de carne de vacuno y comerciantes de ganado que ya están en alerta máxima ante posibles infestaciones en EEUU, ya que el gusano barrenador se ha desplazado hacia el norte desde América Central y el sur de México.

La confirmación por parte del Gobierno de un caso de gusano barrenador del ganado se produce poco más de una semana después de que el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, viajara a Texas para anunciar planes para construir allí una instalación de moscas estériles como parte de los esfuerzos para combatir la plaga.

El Departamento de Agricultura ha calculado que un brote de gusano barrenador podría costar a la economía de Texas, el mayor estado productor de ganado de EEUU, unos 1.800 millones de dólares en muertes de ganado, costes laborales y medicamentos.

Un ejecutivo del grupo industrial Beef Alliance envió correos electrónicos la semana pasada a unas dos decenas de personas de los sectores ganadero y vacuno, informándoles de que los CDC habían confirmado un caso humano de gusano barrenador del ganado en Maryland en una persona que había viajado a Estados Unidos desde Guatemala, según una fuente, que pidió no ser identificada, y que compartió el contenido de los correos electrónicos con Reuters.

¿QUÉ ES EL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO?El gusano barrenador del ganado es la larva de una mosca parásita cuyas hembras ponen huevos en las heridas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez que los huevos eclosionan, cientos de gusanos utilizan sus bocas afiladas para excavar o barrenar la carne viva, y finalmente matan a su hospedador si no se trata la enfermedad.

El surco que las larvas dejan al alimentarse es similar al de una barrena que se clava en la madera; de ahí su nombre.

Esta mosca puede ser devastadora para el ganado y la fauna silvestre, y rara vez infestan a los humanos, aunque una infestación en un animal o en una persona puede ser mortal.

El tratamiento es dificultoso e implica eliminar cientos de larvas y desinfectar a fondo las heridas, pero el individuo infestado suele sobrevivir si la enfermedad se trata a tiempo.

Con información de Reuters