El gobernador de Jersón acusa a Ucrania de matar a 24 personas en un ataque con drones en Año Nuevo

Vladimir Saldo, líder impuesto por Moscú en las zonas controladas por Rusia de la región de Jersón, asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, en Moscú

El ‍gobernador de la región ucraniana de Jersón, en el sur del país, acusó el jueves ‍a Ucrania de haber ⁠matado al menos a 24 personas, entre ellas un niño, en un ataque con drones contra un hotel y una cafetería donde se celebraba el Año Nuevo.

El gobernador, Vladimir Saldo, nombrado por Rusia, hizo la acusación en un comunicado en el servicio de mensajería Telegram. Un medio de comunicación prorruso local publicó ‌imágenes de un edificio gravemente dañado, ⁠donde, según dijo, tuvo lugar ⁠el ataque.

Al menos un cadáver era visible bajo una sábana blanca. El edificio mostraba señales de haber sufrido ‍un feroz incendio y había lo que parecían manchas de sangre en el ⁠suelo.

El ejército ucraniano no respondió ‌inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Reuters no pudo verificar de inmediato las imágenes ni la acusación.

Saldo afirmó en su mensaje que tres drones ucranianos habían atacado el ‌lugar ‌donde se celebraba el Año Nuevo en Khorly, un pueblo costero, en lo que calificó de "ataque deliberado" contra civiles. Afirmó que muchas personas se habían quemado vivas.

Las agencias de ​noticias estatales rusas informaron de que al menos 24 personas habían muerto y otras 29 habían resultado heridas, basándose en la información de la delegación local del Ministerio de Emergencias de Rusia.

En un mensaje en Telegram, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ‍afirmó que el ataque había provocado la hospitalización de cinco niños. Zajárova dijo que los responsables de las acciones "terroristas" de Kiev son los partidarios de Ucrania en Occidente.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, también ​condenó el ataque en su canal de Telegram.

Jersón es una de las cuatro regiones de Ucrania que Rusia ​reclamó como propias en 2022, una medida que Kiev y la mayoría de los países occidentales ⁠condenaron como una apropiación ilegal de tierras.

Con información de Reuters