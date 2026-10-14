El Hospital de Alta Complejidad de Formosa cumple 23 años como referencia sanitaria del NEA: todos los detalles

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Presidente Juan Domingo Perón” de Formosa cumple este miércoles 23 años desde su inauguración, ocurrida el 14 de octubre de 2003. A lo largo de estas más de dos décadas, la institución se consolidó como un centro de referencia para la atención de patologías complejas en el norte argentino, con servicios especializados, tecnología y equipos profesionales capacitados para realizar procedimientos que anteriormente podían requerir derivaciones fuera de la provincia.

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Los avances registrados durante 2026 permiten dimensionar las capacidades desarrolladas por el hospital, desde la realización de un trasplante cardíaco con profesionales propios hasta intervenciones reconstructivas pediátricas y la participación de especialistas locales en encuentros internacionales. Estas prestaciones requieren una estructura sanitaria que articule equipamiento, insumos, formación profesional y coordinación entre distintas áreas médicas.

En una región donde las distancias y las condiciones económicas pueden dificultar el acceso a tratamientos especializados, el desarrollo de estas capacidades representa una herramienta para ampliar las posibilidades de atención dentro del sistema público de salud.

Uno de los hitos más relevantes del año fue la realización de un trasplante cardíaco por parte de un equipo integrado íntegramente por profesionales del Hospital de Alta Complejidad.

El operativo comenzó a partir de una comunicación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y demandó más de 20 horas de trabajo coordinado. En el procedimiento participaron cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia, bioquímicos, integrantes del equipo de procuración del CUCAIFOR, asistentes sociales y personal administrativo, entre otros trabajadores.

La intervención reflejó la capacidad de organización de un equipo multidisciplinario para abordar un procedimiento que requiere precisión quirúrgica, seguimiento clínico y coordinación entre diferentes áreas. También puso de relieve el papel de la formación profesional y de la infraestructura sanitaria para sostener tratamientos de alta complejidad en la provincia.

De Clorinda al HAC: una red de atención para emergencias

Otro caso ocurrido en marzo mostró la importancia de la articulación entre los hospitales del interior y el centro de alta complejidad. Víctor, un docente de 57 años y director de una escuela de Clorinda, atravesó un cuadro de hepatitis fulminante que puso en riesgo su vida.

La identificación temprana del problema, la atención inicial en su ciudad y la posterior derivación al HAC fueron determinantes para activar el tratamiento requerido. En menos de 48 horas, el equipo médico completó la evaluación integral previa al trasplante y logró su incorporación a la lista de espera de emergencia nacional.

La coordinación con el INCUCAI permitió conseguir un órgano compatible y avanzar con la intervención. El caso expuso cómo la conexión entre los servicios sanitarios del interior y los equipos especializados puede resultar decisiva frente a enfermedades que demandan una respuesta urgente.

De Formosa a Suiza: proyección internacional de la medicina local

La formación y el intercambio de conocimientos también forman parte del desarrollo del hospital. En octubre, el cirujano José Matías Echeverría, integrante del HAC, participó como expositor en un curso internacional de la International Bone Research Association (IBRA), realizado en Basilea, Suiza.

El encuentro reunió a cirujanos maxilofaciales de distintos países y combinó actividades teóricas con entrenamiento práctico en técnicas quirúrgicas y abordaje de casos complejos. Allí, Echeverría presentó parte del trabajo que se desarrolla en Formosa en el área de cirugía ortognática, una especialidad que trata alteraciones en la estructura y relación de los maxilares, además de determinadas malformaciones craneofaciales.

El HAC cuenta con un servicio específico para este tipo de intervenciones, que requieren profesionales con preparación especializada, equipamiento e insumos adecuados. Según estimó Echeverría, una cirugía de estas características en el ámbito privado puede alcanzar entre 18.000 y 20.000 dólares, si se consideran los distintos elementos necesarios para realizarla.

La participación del especialista en Suiza permitió mostrar el trabajo realizado en la provincia en un ámbito de intercambio internacional y puso en relieve la importancia de la actualización permanente de los equipos médicos.

Reconstrucción facial pediátrica y atención de enfermedades crónicas

Entre las intervenciones recientes también se destacó una reconstrucción oculopalpebral compleja realizada a un paciente pediátrico. La cirugía requirió la participación conjunta de profesionales de Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Cabeza y Cuello y Cirugía Reconstructiva.

Este tipo de procedimientos no se limita a resolver una necesidad médica inmediata. En la infancia, determinadas alteraciones visibles pueden influir en la autoestima, la confianza y los vínculos sociales, por lo que la reconstrucción también puede contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente.

A la vez, el hospital desarrolla prestaciones para el seguimiento de enfermedades crónicas. En marzo, la institución difundió su enfoque integral para la atención de la diabetes, con eje en el control médico, la educación de los pacientes y la prevención de complicaciones.

El abordaje incluye controles periódicos de glucemia, presión arterial, perfil lipídico y función renal, además del seguimiento de posibles complicaciones cardiovasculares, oculares y neurológicas. La continuidad de estos controles permite acompañar a los pacientes y detectar a tiempo problemas asociados a la enfermedad.