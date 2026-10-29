Hito en la salud pública: 15 personas recibieron trasplantes en las últimas tres semanas en Formosa

Un hito histórico sacudió al sistema de salud pública de Formosa: en menos de tres semanas, más de 15 personas recibieron trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón". Estos procedimientos fueron posibles gracias a las políticas sanitarias de la provincia, a la decisión solidaria de familias formoseñas y a la articulación del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Formosa (CUCAIFOR).

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Desde el hospital destacaron que los pacientes receptores provienen de Buenos Aires, Misiones y distintas localidades de Formosa. Asimismo, remarcaron que las intervenciones se llevaron a cabo con profesionales formados en la propia provincia y con los recursos técnicos necesarios para este nivel de alta complejidad, un logro que demanda jornadas extensas de trabajo por parte de los equipos médicos, de enfermería y técnicos.

Segunda oportunidad en Formosa

El CUCAIFOR es un organismo provincial que marca precedentes año tras año y está encargado de coordinar, fiscalizar y promover la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Funciona desde el año 2005 tras ser creado mediante una resolución provincial en consonancia con la Ley Nacional de Trasplantes. Ya para principios de 2006, el organismo coordinaba activamente campañas públicas de promoción y registro de donantes.

Actualmente trabaja en coordinación con hospitales locales y aplica la legislación nacional de donación a través de la Ley Justina, donde toda persona mayor de 18 años es considerada donante a menos que haya manifestado su oposición de manera expresa.

El año 2025 tuvo un balance positivo y cerró el año con un total de 331 trasplantes de órganos y tejidos clave para salvarle la vida a cientos de formoseños. Desde el organismo, remarcaron que detrás de cada intervención se encuentra la solidaridad de las familias donantes, quienes en los momentos más dolorosos eligieron convertir una pérdida en vida para otros.

En ese sentido, destacaron que gracias a la visión humanitaria del Gobierno de la provincia de Formosa y al compromiso de un equipo de profesionales formoseños, estas intervenciones se convirtieron en verdaderos puentes entre la desesperanza y la vida.

El HAC y su historia

El proyecto nació ante la necesidad de ampliar la capacidad del sistema sanitario formoseño para atender enfermedades y patologías que requerían tratamientos especializados.

En diciembre de 1995 se aprobó su construcción mediante la Ley Provincial 1181 y las obras comenzaron el 4 de marzo de 1997. La estructura edilicia quedó terminada en noviembre de 2001, mientras que la inauguración oficial se realizó el 14 de octubre de 2003, con la presencia del entonces presidente Néstor Kirchner y del gobernador Gildo Insfrán.

Desde su puesta en funcionamiento, el hospital fue pensado para que los pacientes pudieran acceder a prestaciones médicas complejas en Formosa, sin tener que trasladarse necesariamente a centros especializados de otras provincias.