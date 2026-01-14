Hezbolá advierte al Estado libanés contra la expansión del desarme

FOTO DE ARCHIVO: El jefe de Hezbolá del Líbano, Naim Qassem, da un discurso televisado desde un lugar desconocido.

Un alto cargo de Hezbolá ha advertido al Gobierno libanés de que seguir adelante con los esfuerzos para ‍desarmar al grupo en ⁠todo el país desencadenaría el caos y posiblemente una guerra civil, según comentarios difundidos el miércoles por el grupo armado.

Líbano se ha comprometido a poner todas las armas del país bajo control estatal, en línea con el acuerdo de 2024 que puso fin a una devastadora guerra entre Hezbolá e Israel.

Hezbolá insiste en que ese acuerdo solo se aplica a la región más meridional del ‌Líbano, fronteriza con Israel, y se ha negado ⁠a renunciar a su arsenal en ⁠otros lugares.

En una entrevista con el medio de comunicación estatal ruso RT, Mahmoud Qmati, alto cargo político de Hezbolá, afirmó que perseguir ‍un monopolio estatal sobre las armas más al norte sería "el mayor crimen cometido por el Estado".

"El ⁠camino emprendido por el Gobierno libanés ‌y las instituciones estatales llevará a Líbano a la inestabilidad, el caos y quizás incluso a la guerra civil", declaró Qmati, aunque añadió que Hezbolá no se dejaría arrastrar a un enfrentamiento con el ejército libanés.

El ejército libanés declaró la ‌semana pasada ‌que había tomado el control operativo de la zona situada entre el río Litani y la frontera con Israel. El gabinete libanés ha pedido al ejército que le informe a principios de febrero sobre cómo llevará ​a cabo el desarme en otras partes del país.

Hezbolá ha dicho que las tropas israelíes deben retirarse de las cinco posiciones que ocupan en el sur del Líbano, detener los ataques aéreos casi diarios sobre el Líbano y liberar a los libaneses detenidos antes de que se discuta cualquier otro desarme.

"No habrá conversaciones ni diálogo ‍sobre ninguna situación al norte del río Litani antes de que Israel se retire de todo el territorio libanés, libere el sur y a los prisioneros, y ponga fin a sus violaciones contra Líbano", dijo Qmati.

Israel afirma que los esfuerzos por desarmar a ​los combatientes de Hezbolá han sido insuficientes, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes libaneses, que temen que Israel pueda intensificar los ​ataques.

La guerra de Gaza que estalló en octubre de 2023 desencadenó meses de hostilidades transfronterizas entre Israel y Hezbolá, con ⁠intercambios de disparos casi diarios a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel.

Con información de Reuters