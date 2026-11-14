Hecho en MTZ: la Capital Nacional del Trabajo puso en valor a más de 100 empresas matanceras en una exposición abierta y gratuita

El playón del Shopping de San Justo se transformó desde este viernes 13 hasta el domingo 15 en una planta industrial a cielo abierto. Alambrones, cables eléctricos, filtros de aceite, prendas textiles, gases medicinales y vehículos preparados para distintos servicios forman parte de la exposición Hecho en MTZ, que reúne a más de cien empresas, pymes y cooperativas de La Matanza. Con entrada libre y gratuita, de 12 a 20, esta segunda edición abrió sus puertas con una importante concurrencia de vecinos y volvió a poner en primer plano la defensa de la producción y el trabajo local frente a la crisis industrial.

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La inauguración estuvo encabezada por el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, junto a la secretaria de Producción municipal, Débora Giorgi, y la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Provincia, Ayelén Borda.

Durante el acto de inauguración, las autoridades coincidieron en señalar el impacto de las políticas económicas nacionales sobre las empresas y los trabajadores, pero también destacaron la capacidad productiva del distrito y la decisión de sostener la actividad industrial.

“Un día de mucha alegría para toda La Matanza: poder poner en visibilidad para toda la Argentina esta impresionante muestra de lo que es el trabajo, la producción, el comercio y los servicios”, expresó Espinoza al dar la bienvenida.

Sin embargo, rápidamente puso el foco en las dificultades que atraviesa el sector: “Nuestros empresarios y nuestras empresarias que están acá están sufriendo mucho esta crisis: tarifazos, apertura indiscriminada de importaciones, pérdida de rentabilidad, aumento de los costos fijos. Pero La Matanza, yo diría, resiste”.

El Polo Científico y Tecnológico, una de las grandes apuestas

Uno de los anuncios centrales de la jornada llegó hacia el cierre del discurso del intendente: Espinoza confirmó que el Municipio prevé inaugurar el año próximo el Polo Científico y Tecnológico de Ciudad Evita, un proyecto que busca vincular la investigación, la innovación y el desarrollo industrial.

“No me puedo ir hoy de esta inauguración sin decirles, con toda certeza y con toda seguridad: vamos a inaugurar el año que viene el primer polo científico y tecnológico de América Latina y de la Argentina, en Ciudad Evita”, anunció.

Según detalló, el espacio proyecta generar 10.000 nuevos puestos de trabajo y albergar a empresas y pymes del distrito. El proyecto también tuvo un lugar destacado dentro de la exposición. A través de una experiencia guiada, los visitantes pudieron conocer cómo quedará el edificio una vez terminado, qué actividades se desarrollarán allí y cuáles son sus perspectivas de generación de empleo. Pantallas y una maqueta permitieron recorrer virtualmente las instalaciones, que se encuentran próximas a completarse.

La obra se desarrolla en un predio de diez hectáreas en Ciudad Evita y cuenta con una inversión de 15 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia I+D+i y el Municipio.

Espinoza vinculó el futuro polo con la política educativa que lleva adelante el distrito, a la que definió como un “círculo virtuoso”. En ese esquema mencionó las aulas digitales en jardines de infantes, la robótica en escuelas primarias y secundarias, la metodología STEAM y el crecimiento de la educación superior.

La relación entre educación, tecnología y producción también se podía observar en los pasillos de la muestra. Alumnos de escuelas técnicas exhibieron proyectos propios, entre ellos una moto eléctrica de fabricación estudiantil. En otro sector, el espacio gamer combinó videojuegos con robots de pelea que podían ser manejados por los visitantes.

Al referirse al impacto de la educación universitaria en las familias trabajadoras, Espinoza recordó una conversación que mantuvo con un vecino de Laferrere durante una reciente colación de egresados del área tecnológica. “Me dice: ‘Fernando, se recibió mi pibe’”, relató. Y destacó el valor de que jóvenes de sectores populares puedan acceder a estudios superiores: “Logró hacer realidad, al igual que la Universidad Nacional de La Matanza, que hijos de familias de trabajadores lleguen a la universidad”.

Magario: “Una política dirigida a destruir la producción”

La vicegobernadora Verónica Magario centró su intervención en los indicadores económicos y el impacto de la apertura de importaciones sobre la industria. Como ejemplo de la importancia productiva del distrito, señaló que en La Matanza se fabrica el 60% del calzado nacional y mencionó al sector textil entre los más afectados, junto con el plástico.

Luego presentó cifras nacionales que atribuyó al INDEC, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. Según esos datos, los sectores que crecieron fueron petróleo y minería, con un 27%; las actividades financieras, con un 21%; y el agro. En contraste, la construcción, la industria y el comercio estuvieron entre los rubros que más retrocedieron.

“Todo esto tiene que ver con un achicamiento y, fundamentalmente, con una política dirigida a destruir la producción, el trabajo y la mano de obra”, afirmó. También describió el efecto de la caída de la actividad sobre el consumo: “Si no hay trabajo, no hay consumo; y si no hay consumo, no hay posibilidad de seguir produciendo para seguir consumiendo”.

La vicegobernadora recordó que, según un informe presentado por el Gobierno bonaerense en el Día de la Industria, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026 la construcción cayó un 24%, la industria un 11,8% y el comercio un 9,9%. El mismo relevamiento calculó una pérdida de 46.000 empleos industriales y casi 1.600 empresas en la provincia desde la asunción de Javier Milei.

Magario también repasó el proceso de recuperación industrial de La Matanza luego de la crisis de 2001. Recordó que la cantidad de establecimientos había caído a menos de la mitad y sostuvo que la recuperación fue consecuencia de decisiones políticas y políticas públicas destinadas a promover la actividad.

“Cuando hay decisión política de apostar por establecer las industrias, por recuperarlas, por promoverlas, hubo políticas públicas que acompañaron”, señaló. En ese camino, destacó el crecimiento hasta superar las 7.500 empresas que llevaron al distrito a ser declarado Capital Nacional de la Producción y el Trabajo en 2014.

Sobre el Polo Científico y Tecnológico, Magario sostuvo que debe convertirse en un espacio para desarrollar investigación y aplicar nuevas herramientas en las industrias que necesitan modernizarse. Sin embargo, advirtió que la innovación debe tener un objetivo social: “La inteligencia artificial y la tecnología tienen que estar al servicio del ser humano, y no para someter a los seres humanos y marginarlos”.

Empresas grandes, pymes y cooperativas: la producción en primera persona

La recorrida por los stands permitió ver la diversidad del entramado productivo matancero. Desde grandes compañías hasta pequeños emprendimientos, la muestra reunió productos y servicios de distintos rubros.

La secretaria de Producción, Débora Giorgi, fue mencionando algunas de las firmas presentes en comunicación con El Destape. Entre los emprendimientos destacó a Fútbol en Ojotas, que fabrica camisetas infantiles con protección UV, y AA Jeans, al que describió como parte de los pequeños empresarios que están creciendo en el distrito.

También señaló la presencia de Acindar, que exhibió su variedad de alambrones; Prestige, con una camioneta Sprinter y dos vehículos carrozados, uno para mudanzas y otro para la distribución de garrafas; Marolio y Air Liquide, con sus gases industriales y medicinales. Sobre Prestige, destacó que las unidades fueron carrozadas por una cooperativa vinculada al gremio.

Giorgi explicó que la exposición busca acercar a los vecinos a los procesos productivos y generar un vínculo directo entre quienes fabrican y quienes consumen. “Nadie puede amar y defender lo que no conoce”, resumió.

En ese sentido, consideró que la muestra adquiere especial relevancia frente al escenario que atraviesa el sector. “En este momento, donde la industria está siendo denostada, donde perdimos más de 4.300 empresas industriales en la gestión del actual gobierno y más de 108 mil puestos de trabajo, es importante revalorizar la industria como ese dador de trabajo y de innovación”, afirmó.

Los propios empresarios también tuvieron espacio para contar sus experiencias. Osvaldo Grodek, de Cearca, una fábrica argentina de conductores eléctricos ubicada en La Tablada, explicó que la compañía tiene 38 años de trayectoria y emplea a cien personas. La firma nació en 1988 como un pequeño taller extrusor de cables domiciliarios y actualmente se encuentra entre las cinco plantas fabriles de cables más importantes del país. “Vendemos en toda la Argentina”, señaló Grodek al presentar la empresa.

También participó Matías Santalices, gerente general de Indartubo, distribuidora de caños, chapas y hierros de la red Acindar y Ternium, con sede en La Tablada. “Hace 50 años que estamos, y esperemos que por muchísimos más”, expresó.

En representación del sector empresario estuvo Rafael Neto, fundador y presidente de R. Neto S.A., firma titular de la marca WEGA, dedicada a la fabricación de filtros y con presencia exportadora en distintos mercados de América Latina. La empresa familiar se instaló en La Matanza en 1969 y cuenta con plantas en Lomas del Mirador y La Tablada.

Neto destacó el trabajo sostenido del distrito para generar empleo y oportunidades, y valoró a Hecho en MTZ como una de las expresiones de esa política. Espinoza retomó sus palabras durante el acto para reivindicar el compromiso de quienes sostienen sus empresas: “Como decía don Rafael, hay que poner el cuerpo, hay que poner el alma, hay que dejar la vida en cada una de nuestras vocaciones”.

La Matanza fue declarada Capital Nacional de la Producción y el Trabajo mediante la Ley 27.096, sancionada en diciembre de 2014. Es el partido que más aporta al PBI industrial de la provincia de Buenos Aires, con el 22%, mientras que la industria representa el 32,4% de su economía. Según datos municipales, concentra más de 7.500 industrias, pymes y emprendimientos.