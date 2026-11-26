Un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la provincia de Formosa permitió secuestrar más de 1.200 kilos de marihuana prensada en la zona norte de la ciudad. La droga estaba distribuida en 46 bultos y su valor estimado en el mercado supera los $4.000 millones. El procedimiento terminó con un hombre detenido y el secuestro de una camioneta y tres motocicletas.

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La investigación comenzó el miércoles alrededor de las 21.30, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de vigilancia en la zona ribereña observaron una lancha a motor que descargaba varios paquetes en inmediaciones de un riacho. Luego, los bultos eran trasladados en motocicletas hacia una vivienda del barrio Lote Rural 3 Bis, cercana a la costa y a los cursos de agua que desembocan en el río Paraguay.

Ante los movimientos detectados, los investigadores profundizaron las tareas de observación. Cuando el personal se identificó frente al inmueble, varias personas escaparon del lugar y abandonaron motocicletas, dejando abiertas las puertas de la vivienda.

Una lancha, motocicletas y una vivienda bajo vigilancia

A pocos metros, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron una radio de comunicación que tenía en su poder. Desde el exterior del inmueble también observaron numerosos bultos negros, cuyo contenido todavía debía ser determinado.

La Policía informó lo sucedido a la Unidad Fiscal y solicitó una orden de allanamiento. La medida judicial se concretó durante las primeras horas del jueves, alrededor de las 5. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una camioneta Toyota Hilux con numerosos bultos en su interior y otros paquetes distribuidos en las inmediaciones del vehículo.

También hallaron tres motocicletas de distintas cilindradas. Al abrir uno de los envoltorios, comprobaron que contenía marihuana prensada y dieron intervención a la Justicia Federal, que dispuso el secuestro de todos los elementos.

Por razones de seguridad, los 46 bultos fueron trasladados hasta la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía. Allí, en presencia de testigos, se realizó la apertura y verificación de cada paquete.

El recuento permitió contabilizar más de 1.400 panes de marihuana prensada, con un peso total superior a los 1.200 kilogramos. De acuerdo con la estimación policial, el valor de la droga en el mercado supera los $4.000 millones.

El procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia Federal. La investigación se inició a partir de las tareas de vigilancia en la zona ribereña por parte de la provincia y permitió avanzar desde la detección de los movimientos sospechosos hasta el allanamiento y el secuestro de la droga.