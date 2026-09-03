El Gobierno de Tucumán suma obras hídricas, pavimento y maquinaria para reforzar su infraestructura

El Gobierno de Tucumán continúa con un conjunto de obras de infraestructura destinadas a mejorar el sistema de desagües y la circulación urbana en la ciudad de La Cocha. Los trabajos incluyen el revestimiento con gaviones del Canal Colector Pluvial Principal, la pavimentación de 8.000 metros cuadrados de hormigón y la incorporación de una excavadora sobre orugas para fortalecer las tareas municipales.

{{{htmlAmp}}}

Durante la jornada, el gobernador Osvaldo Jaldo recorrió los trabajos de revestimiento con gaviones del Canal Colector Pluvial Principal, una intervención que alcanza los 287,30 metros lineales y que apunta a mejorar el sistema de desagües y prevenir anegamientos durante la temporada de lluvias. La intervención sobre el canal alcanza los 287,30 metros lineales y registra un 70% de avance con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante la temporada de lluvias.

Además, se realizó la entrega de una excavadora sobre orugas, destinada a reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza de canales, desagües, banquinas y alcantarillas en distintos sectores de la ciudad.

Obras para prevenir anegamientos

Durante la recorrida por el canal, Jaldo destacó la importancia de avanzar con obras hídricas antes de la llegada de la temporada de lluvias. “En La Cocha, como en todos los lugares, estamos haciendo trabajos importantes para esperar el verano y también para poder ver si se atenúa, si evita inundación en los diferentes lugares”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también remarcó que la nueva maquinaria permitirá al municipio contar con mayores herramientas para atender situaciones vinculadas al mantenimiento de la infraestructura hídrica y vial. “Hoy ya La Cocha tiene el equipo vial acá”, afirmó Jaldo, y explicó que la excavadora podrá utilizarse para trabajos de canalización de desagües, limpieza de banquinas y alcantarillas y tareas en sectores cercanos al río.

En ese sentido, el gobernador destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales y aseguró que la gestión continuará con obras en los 19 municipios y las 93 comunas de Tucumán, sin distinción política.

Pavimento y equipamiento para La Cocha

El vicegobernador Miguel Acevedo valoró la ejecución de las obras hídricas, la pavimentación y la entrega de maquinaria. Destacó además el acompañamiento del Ministerio del Interior a los municipios del interior provincial.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, resaltó la intervención sobre el canal central de desagüe y señaló que permitirá prevenir anegamientos en distintos barrios de La Cocha. Monteros también destacó la pavimentación de la avenida Salta, cuya primera etapa comprendió más de 8.000 metros cuadrados de hormigón, y remarcó el trabajo articulado con los intendentes del interior.

Asimismo, la intendenta de La Cocha, Gabriela Rodríguez, precisó que la reparación con gaviones del Canal Colector Pluvial Principal registra un 70% de avance y consideró que se trata de una obra prioritaria frente a la llegada de la época de lluvias.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, legisladores y representantes de distintas localidades tucumanas. También se destacó el desarrollo del parador turístico de La Cocha, ubicado como punto de ingreso a Tucumán por la Ruta Nacional 38, como parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la identidad y el perfil turístico de la ciudad.