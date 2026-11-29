En el marco de los operativos por el fenómeno de El Niño, el Gobierno de La Rioja realizó una reunión de coordinación con referentes municipales para revisar las acciones desarrolladas, mejorar la preparación y fortalecer la respuesta conjunta ante posibles emergencias. Durante el encuentro, los equipos también evaluaron reportes preventivos, alertas y escenarios previsibles.

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Este intercambio de datos apunta a consolidar los mecanismos de comunicación y organizar las intervenciones entre municipios, ministerios y organismos provinciales, de modo que la información disponible permita tomar decisiones acertadas y brindar respuestas articuladas en todo el territorio.

El encuentro se realizó este miércoles 25 de noviembre a través del Sistema Provincial de Emergencias, con la participación de equipos técnicos y autoridades locales. Durante la jornada, el Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT) de La Rioja, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), compartió información meteorológica y orientaciones para fortalecer el trabajo de los equipos operativos en cada departamento.

Sistema Provincial de Emergencias

El Sistema Provincial de Emergencia (SI.PRO.EM.) de La Rioja, creado por la Ley Provincial 7.273, es la red estatal que articula a los organismos provinciales y a los 18 municipios para prevenir, monitorear y responder frente a catástrofes naturales o incidentes graves.

En la práctica, el organismo realiza vigilancia y alerta temprana las 24 horas a través del SIAT, que funciona bajo la órbita del Instituto de Servicios Ambientales y trabaja junto al SMN para seguir fenómenos climáticos, actividad sísmica, viento Zonda, crecidas de ríos e incendios forestales, emitiendo alertas amarillas o naranjas por departamento.

Ante una contingencia como temporales, inundaciones, cortes de rutas o siniestros, el sistema coordina operativos en el territorio junto a Defensa Civil, la Policía de La Rioja, Bomberos, Vialidad Provincial, Salud y las áreas de Desarrollo Social de cada comuna.

A su vez, organiza evacuaciones, el despeje de caminos, el restablecimiento de servicios básicos y la asistencia directa a las familias afectadas, además de impulsar instancias de planificación preventiva con autoridades departamentales para elaborar protocolos y capacitar equipos ante temporadas de lluvias o eventos climáticos.