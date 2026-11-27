Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del Presupuesto 2027, este miércoles 26 de noviembre, desde el Gobierno de Formosa advirtió que el proyecto consolida un esquema de ajuste y deja sin respuestas a las provincias en áreas clave como la obra pública, la infraestructura y los compromisos financieros pendientes. Además, expresaron su preocupación por la falta de financiamiento para la Ley de Discapacidad y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Si se aprueba tal como está, que se va a aprobar, este no beneficia en absoluto a las provincias y menos a Formosa", expresó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, sobre el proyecto de Presupuesto 2027, quien afirmó que los legisladores nacionales por Formosa ya habían elevado una serie de planteos en comisión para que fueran incluidos en el proyecto, pero lamentó que ninguno haya sido tenido en cuenta, " Siempre hay oídos sordos", agregó.

El funcionario también alertó que el Presupuesto 2027 no contempla partidas para saldar las deudas que la ANSES mantiene con las cajas previsionales provinciales ni ofrece alternativas para reactivar las obras públicas paralizadas en todo el territorio. En esa línea, Ibáñez definió la iniciativa como "un presupuesto a la medida del Poder Ejecutivo Nacional".

Las declaraciones del ministro de Economía se dieron en el marco de la asunción de la nueva secretaria Legal y Técnica, María Alejandra de Madariaga, en Formosa, este viernes 27 de noviembre. ( ME QUEDÓ COLGADO ESTA ORACIÓN)

Otro eje cuestionado por el ministro apunta a advertir que en el proyecto no hay garantías presupuestarias para la Ley de Discapacidad. Esa falta de financiamiento también se refleja en otra área fundamental que es la educación pública. El ministro recordó que el gobierno de Javier Milei continúa incumpliendo con el envío de recursos, lo que compromete el normal funcionamiento de las casas de altos estudios del todo el país.

Fondos específicos de combustibles

Ibáñez también cruzó al gobierno mileísta por retener recursos provenientes de los impuestos aplicados sobre cada litro de nafta y gasoil. Según remarcó, se trata de tributos destinados al financiamiento de obras de vialidad nacional y provincial que actualmente no están siendo girados a las jurisdicciones.

A ese reclamo sumó la situación del Fondo Hídrico Nacional, integrado también por un porcentaje de lo recaudado en combustibles, cuyos envíos se encuentran interrumpidos. El ministro subrayó que ambos fondos tienen como objetivo concreto el desarrollo de infraestructura vial e hídrica, y que su retención restringe la capacidad financiera de las provincias para ejecutar obras estructurales.