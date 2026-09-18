El gobernador Quintela se reunió con Larroque y planteó reconstruir el tejido social ante la crisis nacional

El gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA, Andrés Larroque en el que se realizó un diagnóstico crítico sobre la situación nacional y planteó la necesidad de reconstruir el tejido social. Junto a la presencia del ministro de Desarrollo Social de La Rioja, Alfredo Menem, el mandatario también explicó las medidas impulsadas por su administración contra la usura y los prestamistas ilegales.

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Quintela sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario de recesión y vinculó esa situación con el deterioro de las condiciones sociales. “La situación es por todos conocida. La recesión, un estado de recesión prácticamente en la República Argentina con una destrucción de la red social bastante pronunciada y tenemos un problema que está pegando fuerte en la sociedad que es la desesperanza”, afirmó según Fénix 951.

Según el gobernador, uno de los sectores más afectados es el de las personas consideradas vulnerables. “Tenemos un sector de nuestra sociedad que se denomina vulnerable que está pasando por momentos muy difíciles desde el punto de vista emocional. Tenemos el tejido social destruido. Tenemos que reconstruir eso, tenemos que reconstruir la esperanza”, sostuvo.

En ese marco, Quintela cuestionó al Gobierno nacional y consideró que su mandato debe concluir para dar paso a una etapa de reconstrucción. “Ya no vale la pena seguir hablando de esta gente que está hoy gobernando. Hay que esperar que culmine su mandato y si se pueden ir antes, mucho mejor, porque reconstruir el tejido social de nuestra comunidad y recuperar la esperanza va a ser un trabajo arduo”, expresó.

Quintela pidió unidad del peronismo

Durante su exposición, el gobernador riojano también se refirió al escenario político y planteó que el peronismo debe funcionar como eje de una construcción más amplia.

“Tenemos que seguir trabajando por la unidad del peronismo, que es la base o la columna vertebral de lo que yo creo que es un frente que tenemos que constituir con otros partidos políticos, con movimientos sociales, con los trabajadores, para tener una propuesta fuerte, potente, que empatice con la sociedad y que la sociedad se sienta contenida”, afirmó.

Quintela enumeró además los ejes que, a su criterio, deberían formar parte de esa propuesta. Entre ellos mencionó la recuperación del poder adquisitivo de distintos sectores de la población y la restitución de derechos vinculados con la educación, la salud y el sistema universitario.

“Fundamentalmente la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, de los discapacitados, la recuperación de los derechos conculcados al sistema universitario, al sistema sanitario, al sistema educativo”, señaló. También planteó la necesidad de impulsar un proceso de reindustrialización y recuperar la obra pública como herramienta para generar empleo y movimiento económico.

“Por otro lado, también tenemos que reindustrializar el país y un programa de obras públicas intenso, fuerte, no solamente que mejore la calidad de vida de nuestra gente, sino también que genere las oportunidades laborales perdidas”, agregó.

La ley contra la usura en La Rioja

Otro de los temas abordados por Quintela fue la política provincial contra los prestamistas ilegales y la usura. El gobernador explicó que la normativa aprobada en La Rioja establece la suspensión durante 180 días de las ejecuciones de deudas, tanto legales como ilegales, según su descripción de la medida.

“Nosotros lo que hicimos acá, primero sacamos una ley donde prohibimos la ejecución de las deudas por 180 días. Con eso nos resguardamos de que nadie le quite nada a nadie. Eso en las deudas legales y las ilegales también”, explicó.

Quintela describió además las prácticas que, según señaló, utilizan algunos prestamistas informales para reclamar los pagos y las calificó como situaciones de usura y extorsión. “Son usureros que envían fotos, presionan por todos lados, envían fotos de cadáveres, etcétera. Abrimos números telefónicos para que la gente denuncie”, afirmó.

Según el mandatario, a partir de las denuncias interviene la División de Delitos Económicos de la Policía provincial. Quintela relató que durante algunos procedimientos se encontraron tarjetas de débito, escrituras de viviendas y prendas de vehículos cuya presencia, según dijo, no pudo ser justificada por quienes las tenían.

“La división de delitos económicos de la policía se presenta, ingresa a la vivienda. Hemos ingresado a las viviendas y encontramos tarjetas de débito, escrituras de viviendas que no podían justificar qué estaban haciendo ahí y por supuesto prendas de vehículos que también pasaba exactamente lo mismo”, detalló.

El gobernador sostuvo que una denuncia puede permitir detectar una red más amplia de personas afectadas. “Una sola denuncia de un usurero, llegamos a su casa y tiene 30, 40, 50 casos. Son 20 familias, 40 familias que tienen un problema tremendo encima”, explicó.

También destacó que el mecanismo busca preservar la identidad de quienes realizan las denuncias para evitar posibles represalias. “No sabe quién lo denunció, por lo tanto no puede tomar represalias. Protegemos la identidad de quien denuncia y le devolvemos las cosas a todos los ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, Quintela sostuvo que la provincia ya tiene personas detenidas por estos hechos y señaló que se realizan trámites vinculados con ciudadanos extranjeros involucrados en las causas. “La usura es un delito. Por lo tanto, están detenidos, tenemos detenidos y estamos haciendo los trámites para deportar algunos ciudadanos de nacionalidad extranjera que vuelvan a sus países”, concluyó.