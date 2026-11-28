El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, realizó la toma de juramento de la nueva secretaria Legal y Técnica del Ejecutivo provincial, María Alejandra De Madariaga, para que lleve adelante un organismo clave dentro de la estructura del Poder Ejecutivo provincial. "Le deseamos éxito en su función y en el cumplimiento de los objetivos de esa importante Secretaría de Estado", expresó el mandatario provincial en sus redes sociales luego del acto que se desarrolló en Casa de Gobierno este viernes 27 de noviembre.

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Entre sus principales responsabilidades será brindar asesoramiento jurídico al gobernador y controlar que los actos administrativos y las decisiones del Gobierno se ajusten a las leyes y a la Constitución. Además aportará a la revisión de decretos, resoluciones y otras disposiciones oficiales, así como la intervención en la elaboración de proyectos normativos y la unificación de criterios jurídicos dentro de los distintos organismos del Estado.

"Un proyecto integral"

En diálogo con medios locales, la nueva secretaria afirmó que frente a la responsabilidad del cargo seguirá trabajando alineada con el modelo político formoseño. "Nuestras políticas públicas forman parte de un proyecto integral, no son medidas aisladas. Mientras a nivel nacional se recorta el presupuesto y se reduce la presencia del Estado, en Formosa el Estado sigue presente, sosteniendo el valor de la inclusión y la justicia social", sostuvo.

De este modo De Madariaga asumió formalmente un puesto que tiene como objetivo principal asesorar en materia jurídica al Poder Ejecutivo y asegurar que todo quede encuadrado en la Constitución y las leyes vigentes.

Formosa frente al ajuste nacional

En línea con las declaraciones de la nueva funcionaria sobre el recorte presupuestario nacional, el Gobierno de Formosa fortalece sus políticas de Estado en obra pública e infraestructura frente al ajuste libertario. En ese marco, la Provincia mantiene actualmente 143 proyectos activos distribuidos en todo su territorio.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que ninguna de las iniciativas financiadas con fondos propios sufre paralizaciones, a diferencia del escenario de paralización que atraviesan las obras nacionales. Esta continuidad en la inversión permite sostener la actividad del sector y resguardar alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Valdéz, destacó el impacto territorial y económico de esta decisión en diálogo con medios locales: “Los obreros que trabajan en cada obra del interior son del lugar; es una política que implementa el gobernador Gildo Insfrán para que la gente de cada localidad participe y tenga trabajo. Esto además moviliza a los corralones de materiales, los comercios y los alojamientos en cada pueblo”.