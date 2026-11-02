En una gira por el interior bonaerense, Espinoza afirmó la necesidad de un shock salarial: "Las consecuencias del modelo de Milei"

Tras un recorrido por la Segunda Sección Electoral bonaerense, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó una recomposición urgente de los ingresos familiares y medidas para recuperar el consumo y fortalecer las economías regionales. "Es urgente un shock salarial en los hogares y recuperar las economías regionales", sostuvo Espinoza frente a productores, comerciantes, trabajadores, jubilados y organizaciones comunitarias.

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Durante su paso por San Pedro, el dirigente visitó viveros, establecimientos vinculados a la producción citrícola y un merendero comunitario. Según describió, los pequeños y medianos productores enfrentan una caída de las ventas, menor rentabilidad y un incremento de los costos fijos, especialmente en electricidad, gas y combustible.

"En San Pedro, la ciudad de los viveros, de los cítricos, las ventas cayeron, bajó la rentabilidad y aumentaron mucho los costos fijos, como la luz, el gas y el gasoil. También visitamos un merendero comunitario donde la demanda aumentó en más de un 100%. En definitiva, vimos las consecuencias del desastroso modelo de Milei que deja a la ruina a productores y trabajadores", afirmó.

El intendente de La Matanza también destacó la necesidad de escuchar a los distintos sectores productivos para elaborar propuestas que contemplen las particularidades de cada región. "Caminar y mirarnos a los ojos con nuestras vecinas y vecinos es la mejor forma de gobernar, hay que escuchar de primera mano qué país quieren y sueñan los sectores agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos y productivos de la región", expresó.

Jubilados y comerciantes, entre los sectores afectados

En Ramallo, el presidente de la FAM visitó un centro de jubilados y señaló que sus integrantes describieron un deterioro generalizado de sus condiciones de vida. "Acá, en el interior productivo de la Provincia la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Hay que volver a inyectar dinero en los hogares", sostuvo.

En San Nicolás, el dirigente recorrió los puestos de feriantes ubicados en las inmediaciones de la Basílica y dialogó con comerciantes que trabajan en el circuito turístico y religioso. Según relató, los vendedores señalaron que, durante la celebración del 25 de septiembre, cuando se conmemora el día de la Virgen de San Nicolás, aumentó la cantidad de visitantes, pero las ventas cayeron más de un 60%.

También cuestionó la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría y el impacto que, según indicó, tuvo la quita de subsidios al gas. Espinoza afirmó que más de 44 mil familias dejaron de recibir ese beneficio, lo que habría generado aumentos del 50% en las tarifas. Además, aseguró que cerró más del 40% de los comercios de la zona.

El reclamo por una recomposición de los ingresos

A partir de los encuentros en las tres localidades, Espinoza describió un escenario de dificultades para los sectores productivos y los hogares del noreste bonaerense. Entre los factores que señaló mencionó los aumentos tarifarios, la apertura de importaciones, el cierre de industrias, la desocupación y el endeudamiento de las familias.

"Lo que se nota claramente en esta región noreste de la provincia de Buenos Aires es el deterioro en la calidad de vida de las vecinas y vecinos a causa del plan económico de Milei, con los tarifazos, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con el cierre de industrias, con el aumento de la desocupación y el crecimiento de las familias endeudadas y los jóvenes en mora", afirmó.

El titular de la FAM planteó que la recuperación económica debe incluir a los distintos sectores del interior provincial y destacó el papel de los trabajadores, productores y comerciantes en la actividad regional.

"Después de hablar con los pequeños y medianos productores, con los sectores de las economías regionales, con los comerciantes, con los trabajadores y las vecinas y vecinos, quedó claro que en la nueva Argentina que vamos a construir entre todos, hay que potenciar el protagonismo del interior bonaerense", sostuvo.

Espinoza llamó a construir un frente político amplio

En el cierre de su recorrida, el dirigente planteó la necesidad de ampliar la convocatoria política más allá del peronismo y promover acuerdos con otros sectores. "Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo", remarcó.

Finalmente, Espinoza afirmó que continuará impulsando propuestas para una alternativa política nacional y anticipó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof de cara a las elecciones presidenciales de 2027: "Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país".