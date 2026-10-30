La Rioja destraba la finalización del Gasoducto de Chilecito tras el freno nacional y asegura la culminación de la obra

La provincia de La Rioja reactivó la construcción del gasoducto a Chilecito tras ratificó por ley un convenio con Ojeda S.A. para completar el 9% restante en un plazo de ocho meses. La misma había sido abandonada por el Gobierno nacional pese a cumplir un rol estratégico en el desarrollo agroindustrial del oeste riojano.

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El Ejecutivo provincial aceptó convertirse en codeudor solidario de una deuda de más de $15.695 millones que la estatal ELARGAS mantenía con la constructora Hugo del Carmen Ojeda S.A., con el objetivo de destrabar el proceso y culminar el tendido del gasoducto en su tramo Patquía–Chilecito. El acuerdo incluye el reconocimiento de la deuda consolidada, aportes provinciales inmediatos y una cláusula de indexación atada a UVA. Además del tendido hacia Chilecito, la obra contempla ramales hacia Nonogasta y Vichigasta.

La Rioja reactivó lo que frenó Nación

Durante este mes de octubre, la Legislatura de La Rioja aprobó por unanimidad la continuidad del Gasoducto Productivo que conectará Casa de Piedra con Chilecito, pasando por Chamical y Patquía. Con este aval, la Provincia destinará alrededor de $3.000 millones para terminar los trabajos pendientes, que incluyen instalaciones de distribución, pruebas y acondicionamiento del sistema. El objetivo oficial es completar las tareas antes de fin de año y habilitar una infraestructura que busca ampliar el acceso al gas natural para hogares, comercios y establecimientos productivos.

Desde la provincia señalaron que la inversión forma parte de una política destinada a sostener obras de infraestructura consideradas prioritarias frente a las dificultades para obtener financiamiento nacional. Se explicó que la decisión fue adoptada luego de adecuar el presupuesto provincial y alcanzar un acuerdo con la empresa responsable de la construcción.

La Secretaría de Energía de la Nación interrumpió de forma imprevista los desembolsos para finalizar el gasoducto en La Rioja pese a que el proyecto hasta contaba con afectación preventiva aprobada por los organismos técnicos en Buenos Aires. El parate definitivo se produjo durante el 2025 y al pasar tanto tiempo el riesgo del deterioro de los ductos es grande. Ante ese panorama, el Ejecutivo provincial tomó cartas en el asunto.