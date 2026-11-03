Frente al fenómeno de El Niño, Formosa reclama a Nación fondos para prevenir inundaciones

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Formosa sostiene con fondos propios las obras de infraestructura hídrica y reclama a Nación que cumpla con el financiamiento establecido por ley para prevenir inundaciones. El pedido se respalda en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que revela que durante la gestión de Javier Milei apenas el 23% de los recursos del Fondo Hídrico se destinó al pago de obras.

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El planteo fue expuesto por el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, durante una charla sobre el fenómeno de El Niño organizada por la Fundación Banco Formosa. El encuentro se realizó en la Casa Central del Banco Formosa y contó con la participación del meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien analizó el escenario climático y sus posibles implicancias para la región.

Según el informe de octubre de 2026 del CEPA, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el Fondo recibió $611.667 millones, expresados en pesos de 2026, pero solamente $140.971 millones se destinaron al pago de obras. Es decir, de cada $100 recaudados, apenas $23 fueron aplicados a infraestructura hídrica.

El destino de los recursos del Fondo Hídrico

El relevamiento también indica que, al 1° de junio de 2026, $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional, equivalentes al 85,5% de los activos del Fondo. Otro dato señalado por el centro de estudios es el estado de las obras analizadas. De las 24 intervenciones relevadas, ninguna está ubicada en Formosa: 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho continuaban en ejecución y solamente una figuraba como finalizada.

El Fondo Hídrico fue creado mediante el Decreto Nacional 1381/2001 y ratificado por la Ley 26.181. Su finalidad es financiar infraestructura hídrica, obras de control y mitigación de inundaciones y proyectos de saneamiento. Actualmente, recibe el 4,31% de la recaudación del impuesto sobre los combustibles.

La normativa establece la intangibilidad de esos recursos y determina que deben tener un destino específico. Durante la charla, Orrabalis cuestionó que los fondos no se traduzcan en las obras para las que fueron previstos y reclamó el cumplimiento de las obligaciones nacionales.

"La prevención requiere planificación, inversión y recursos, así como tomar decisiones políticas pensando en la población. En Formosa, el Gobierno provincial sostiene las acciones necesarias para proteger a la población, pero existe una responsabilidad nacional: hay fondos creados por ley específicamente para prevenir inundaciones y deben cumplirse", expresó.

Formosa sostiene obras con recursos propios

Frente a la interrupción del financiamiento nacional, el Gobierno provincial afronta con recursos propios las intervenciones necesarias para reducir los riesgos de inundaciones y proteger a las comunidades. Uno de los ejemplos mencionados por el funcionario es la obra de desagües de la zona del Cincuentenario, que había sido paralizada por Nación y fue retomada con recursos del Tesoro provincial.

La infraestructura beneficiará directamente a cerca de 20.000 vecinos de los barrios San Cayetano, Libertad, Colluccio y Malvinas, además de contribuir a garantizar el acceso al Polo Sanitario de la ciudad: "Estamos hablando de recursos destinados por ley a prevenir inundaciones. No puede ser que esos fondos se utilicen para financiar al Tesoro Nacional mientras las provincias deben afrontar con sus propios presupuestos las acciones necesarias para proteger a sus comunidades".

El funcionario también reclamó que se cumpla con la legislación vigente y cuestionó que las provincias deban asumir con sus propios presupuestos intervenciones que deberían contar con financiamiento específico.

"Cuando hablamos de prevenir inundaciones, hablamos de proteger familias, viviendas, caminos y actividades productivas. En Formosa estas responsabilidades se están atendiendo con recursos provinciales. Por eso es importante que la Nación cumpla con el destino establecido para los fondos hídricos y que esos recursos se traduzcan efectivamente en obras que protejan a la población", señaló.

La prevención ante los posibles efectos de El Niño

Finalmente, Orrabalis remarcó que los pronósticos climáticos permiten anticipar escenarios de riesgo, pero que esa información debe estar acompañada por inversiones y políticas concretas de prevención.

"Los pronósticos climáticos permiten anticipar riesgos, pero deben estar acompañados por inversiones y políticas de prevención. El desafío es garantizar que los recursos públicos destinados a infraestructura hídrica se conviertan efectivamente en obras que protejan a la población", concluyó.

De esta manera, Formosa plantea la necesidad de que los recursos nacionales creados específicamente para infraestructura hídrica lleguen efectivamente a las provincias y se conviertan en obras. Mientras tanto, el Gobierno provincial sostiene intervenciones con fondos propios para fortalecer la prevención y proteger a las familias ante eventuales contingencias climáticas.