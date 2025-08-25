Primer ministro francés Bayrou se someterá a voto de confianza por sus planes presupuestarios

El primer ministro François Bayrou se someterá el 8 de septiembre a un voto de confianza en el Parlamento sobre sus impopulares planes para sanear las finanzas públicas de Francia.

La decisión de Bayrou servirá para calibrar si cuenta con suficiente apoyo en un Parlamento fragmentado para su recorte presupuestario de 44.000 millones de euros (51.510 millones de dólares), en un intento de controlar un déficit que alcanzó el 5,8% del Producto Interno Bruto el año pasado, casi el doble del límite oficial del 3% establecido por la UE.

Si pierde el voto de confianza, el Gobierno minoritario de Bayrou caerá.

"Nos enfrentamos a un peligro inmediato, que debemos atajar (...) de lo contrario no tendremos futuro", dijo Bayrou en una rueda de prensa sobre la carga de la deuda. "Nuestro país está en peligro".

Los esfuerzos de Bayrou por ajustarse el cinturón han sido criticados tanto por la izquierda como por la derecha, lo que significa que se enfrentaba al riesgo de una moción de censura como la que derrocó a su predecesor, Michel Barnier, a finales de 2024 tras solo tres meses en el cargo.

Con su anuncio del lunes, Bayrou busca una votación sobre el destino de su Gobierno antes de que la oposición convoque una moción de censura.

El voto de confianza tendrá lugar dos días antes de las protestas convocadas en las redes sociales y respaldadas por partidos de izquierda y algunos sindicatos.

