Marine Le Pen comparece ante tribunales en París por malversación de fondos

Audiencia de apelación de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en París

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen llegó el martes a los tribunales para un juicio de ‍apelación que determinará si ⁠puede participar en las elecciones presidenciales de 2027, tras haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por una condena por malversación de fondos de la UE.

Le Pen fue condenada en marzo a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, después de que ella y otros ocho antiguos legisladores de la Agrupación Nacional (RN) fueran declarados culpables de malversar más de 4 millones ‌de euros (4,67 millones de dólares) de fondos de ⁠la UE, mientras que el propio ⁠partido y una decena de asesores parlamentarios fueron declarados culpables de recibirlos.

Los jueces dijeron que entre 2004 y 2016, Le Pen ‍y otros habían usado fondos destinados al trabajo en el Parlamento Europeo para pagar a personal ⁠que en realidad trabajaba para el ‌partido.

Le Pen no habló con los periodistas a su llegada al tribunal el martes.

El lunes, había dicho que "mi única línea de defensa para este juicio de apelación será la misma que durante el primer juicio: decir la verdad".

"El caso ‌será reabierto ‌y juzgado por nuevos jueces", dijo entonces a los periodistas. "Espero convencerles de mi inocencia".

Le Pen también fue condenada inicialmente a cuatro años de prisión -dos de ellos en suspenso y dos en arresto domiciliario- y a ​una multa de 100.000 euros (116.830 dólares). A diferencia de la prohibición, esas penas no se hicieron efectivas porque ella recurrió.

RN y otras 10 personas declaradas culpables de desviar fondos del Parlamento Europeo o de recibirlos también han recurrido.

La vista comienza el martes y debe terminar el 12 de febrero.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, ‍dijo que esperaba que se mantengan las condenas de Le Pen y sus coacusados, incluidos los más de tres millones de euros concedidos al Parlamento Europeo en concepto de daños y perjuicios. La RN también fue condenada a pagar una multa de 2 ​millones de euros, con la mitad de la cantidad en suspenso.

Se espera una sentencia antes del verano boreal, lo que significa que ​las esperanzas de Le Pen de competir en 2027 siguen vivas si se revoca o reduce drásticamente su inhabilitación ⁠de cinco años.

Si no puede presentarse, se espera que su protegido, Jordan Bardella, de 30 años, presidente del partido RN, tome el relevo.

Con información de Reuters