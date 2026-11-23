Con el fin de garantizar el acceso a los alimentos y consolidar la inclusión social, el Gobierno de Formosa distribuyó 24.000 módulos alimentarios en cada ronda de asistencia a comunidades originarias, mediante un esquema de operativos semanales financiado íntegramente con recursos del Tesoro Provincial. En los últimos días, los equipos continuaron con las entregas en distintas comunidades del departamento Ramón Lista.

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El subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, Gabriel Alcaraz, aseguró que la distribución se mantiene de manera ininterrumpida y remarcó que "no hay pausas" en el cronograma.

El funcionario explicó que los equipos organizan nuevos recorridos cada semana para completar la asistencia prevista. Durante la semana anterior, según detalló, se distribuyeron más de 2.500 módulos en Ingeniero Juárez. Luego, los operativos continuaron en localidades y comunidades del departamento Ramón Lista.

Entregas en el interior provincial

"Se sigue avanzando sin pausas porque la directiva del gobernador Gildo Insfrán es que esta acción no se detenga, ya que es una cuestión alimentaria, un pilar fundamental en tiempos de crisis nacional", expresó Alcaraz.

La asistencia se sostiene con fondos provinciales, en un contexto económico nacional que, según planteó el funcionario, está marcado por el desfinanciamiento de programas sociales. "Por decisión del Gobernador, esto continúa", subrayó Alcaraz al referirse a la continuidad de la distribución.

El esquema de trabajo funciona con equipos que cumplen tareas en simultáneo; mientras un grupo se traslada al interior para entregar los módulos, otro permanece a cargo del armado y embalaje de las cajas que serán distribuidas en la siguiente ronda.

"Cuando se hace un cargamento y sale un equipo para el interior, ya hay otro que está embalando nuevas cajas y presto para salir con otra ronda. Esto no se detiene", concluyó el subsecretario.

Formosa gana premio del CFI

Un equipo de jóvenes profesionales de Formosa obtuvo el primer puesto entre 23 iniciativas presentadas en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El proyecto propone aprovechar entre el 12% y el 15% de la producción bananera local que actualmente se descarta para elaborar harina y premezclas destinadas a personas con celiaquía, lo que brinda una nueva alternativa comercial a más de 300 pequeños productores de la provincia.

La iniciativa, que ahora avanzará hacia una etapa de prueba piloto, funcionará mediante la articulación de tres organismos provinciales: el Instituto PAIPPA organizará a los productores y acopiará la fruta, la empresa estatal Nutrifor comprará e industrializará la materia prima, y el Ministerio de la Comunidad distribuirá los alimentos elaborados a unos 800 beneficiarios del programa provincial para celíacos. De este modo, el plan transforma una pérdida productiva en una cadena de valor integral que impulsa el desarrollo económico regional y fortalece la asistencia alimentaria.