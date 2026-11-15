Formosa registró el menor nivel de desigualdad en el ingreso familiar del Nordeste y quedó tercera a nivel nacional

Formosa registró el menor nivel de desigualdad en la distribución del ingreso per cápita familiar entre los aglomerados del Nordeste argentino y se ubicó tercero a nivel nacional. Así lo indican los datos del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Desde POLITIKÉ destacaron que la posición de Formosa en este estudio adquiere especial relevancia en el actual escenario de pérdida del poder adquisitivo a nivel nacional. La consultora atribuyó directamente esta situación a las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Qué mide el Índice de Gini

El análisis difundido por la consultora POLITIKÉ se basó en el Índice de Gini, un indicador clave que permite medir cómo se distribuyen los ingresos dentro de una población determinada. Esta herramienta estadística utiliza una escala que va de 0 a 1 para reflejar las disparidades económicas existentes.

De acuerdo con la metodología del indicador, cuanto más cerca de cero se ubica el resultado, como es el caso de Formosa, mayor es la equidad en la distribución de los ingresos. Por el contrario, los valores más próximos a uno evidencian una mayor concentración de los recursos en sectores reducidos de la población.

Formosa en el segundo puesto del ranking nacional de solidez fiscal

Se posicionó como la provincia con mayor superávit primario de la región del Nordeste Argentino (NEA) durante el primer semestre del año, según un relevamiento de la consultora privada Empiria. El distrito obtuvo un superávit primario equivalente al 1,5% de su Producto Bruto Geográfico (PBG) y mantuvo un nivel de endeudamiento prácticamente nulo, cercano al 1%, lo que la ubica entre las jurisdicciones con menor exposición financiera y mayor previsibilidad frente a los números deficitarios registrados por Corrientes y Misiones.

Este equilibrio en las cuentas públicas se concretó en un escenario adverso marcado por una caída real del 3% en las transferencias nacionales y un retroceso del 8% en la recaudación del IVA coparticipable. A pesar de la reducción de los recursos federales, la administración formoseña sostuvo su estabilidad financiera mediante el manejo de sus ingresos disponibles y el bajo nivel de deuda, factores clave señalados por el estudio para explicar su destacada ubicación a nivel país.

Asimismo, el informe puso el foco en la calidad del gasto, y resaltó que el ordenamiento fiscal en la provincia no implicó paralizar las prestaciones estatales ni la inversión en áreas esenciales. De este modo, el superávit estuvo acompañado por la continuidad en la cobertura de los servicios de salud y educación, además del sostenimiento en la ejecución de obras públicas.