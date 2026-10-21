Formosa reclamó ante la Corte Suprema los fondos adeudados de Nación y advirtió por la falta de recursos para obras

El Gobierno de Formosa mantiene sus reclamos administrativos y judiciales ante la Nación por la falta de transferencias de fondos previsionales y partidas destinadas a obras viales e hídricas. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, confirmó que la provincia participó de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los recursos correspondientes a la Caja de Previsión Social y advirtió que la interrupción de los envíos también afecta el financiamiento de obras y tareas de prevención frente a posibles contingencias climáticas.

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"Somos 13 provincias que estamos sufriendo porque ANSES no cumple la ley remitiendo los fondos a las cajas provinciales", sostuvo Ibáñez a Agenfor. Según explicó, Formosa no recibe transferencias para ese fin desde diciembre de 2023. La audiencia con representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 18 de noviembre.

El ministro aclaró que la provincia no reclama una asistencia extraordinaria, sino el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación nacional. "No es que nosotros pedimos y que es una dádiva, es una ley nacional ratificada por nuestra Legislatura provincial. No nos envían los fondos porque no quieren", afirmó.

El reclamo por los fondos para infraestructura

Ibáñez también cuestionó la falta de transferencias provenientes del impuesto a los combustibles, cuyos recursos tienen asignaciones específicas establecidas por ley. Entre los destinos mencionados se encuentra el Fondo Hídrico, que financia obras y acciones de prevención ante contingencias relacionadas con el agua.

El funcionario advirtió sobre la falta de recursos en un contexto en el que la posible incidencia del fenómeno de El Niño vuelve relevante la preparación frente a eventuales crecidas e inundaciones. "Se viene el agua y no mandan un peso", cuestionó al referirse a la interrupción de los envíos destinados al sector hídrico.

El reclamo también alcanza a la infraestructura vial. Según Ibáñez, la falta de transferencias limita las posibilidades de Vialidad Nacional de sostener el mantenimiento de las rutas nacionales, mientras que Vialidad Provincial continúa trabajando con recursos propios del Tesoro formoseño.

"¿A dónde va eso que cobra Caputo? Él hace grandes negocios financieros", cuestionó el ministro, en referencia al destino de los fondos recaudados por el Estado nacional.

El Estado provincial y el sostenimiento del consumo

Las declaraciones de Ibáñez se produjeron durante la firma de un convenio entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el Banco Formosa y las pymes que participan del programa Soberanía Alimentaria Formoseña. El acuerdo establece reintegros para consumidores y comercios adheridos mediante la billetera digital ONDA.

En ese marco, el funcionario defendió las políticas provinciales destinadas a sostener la producción local y facilitar el acceso de las familias a alimentos a precios accesibles. Destacó la articulación entre el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), las ferias de Soberanía Alimentaria y los espacios de comercialización paipperos y municipales.

"En este momento tan bravo y tan difícil, creemos que este es un acto muy importante para todas las familias formoseñas. Si el Estado no está presente, esto es imposible de realizar", afirmó.