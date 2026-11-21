El Instituto PAIPPA inició a fines de octubre las tareas de preparación de suelo para la siembra de primera, en el marco de la campaña agrícola 2026-2027. Como cada año, el organismo acompaña a pequeños productores de distintos puntos de Formosa mediante asistencia técnica, provisión de insumos y acciones destinadas a fortalecer la producción de las chacras.

{{{htmlAmp}}}

Creado en septiembre de 1996 por iniciativa del gobernador Gildo Insfrán, mediante el Decreto N.º 1107/96, el programa pasó de acompañar a unas 8.500 familias productoras a brindar asistencia a más de 10.000 en toda la provincia. Además, a través de iniciativas articuladas como el Plan Nutrir, los alimentos producidos en las chacras llegan a más de 20.000 familias de la capital formoseña.

El alcance de esta política fue uno de los ejes abordados por el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, durante el segundo Congreso Internacional de Alimentos organizado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Allí repasó los objetivos originales del programa y su evolución durante las últimas tres décadas.

El origen del PAIPPA y sus objetivos

Rodríguez recordó que el programa surgió en un contexto de dificultades para las economías regionales y la agricultura familiar. "En la década del 90, las economías regionales y la agricultura familiar eran consideradas inviables por la tecnocracia de la época. El sector agropecuario sufrió las consecuencias de un modelo marcado por la fijación de precios internos, el manejo de los stocks agrícolas por parte de grandes operadores internacionales y la pérdida de competitividad", señaló.

El ministro también destacó el impacto que tuvieron las condiciones económicas de aquel período sobre los pequeños productores, entre ellas las tasas de interés, las garantías hipotecarias y la apertura de las importaciones. Según su exposición, ese escenario derivó en remates de campos y desplazamientos de familias rurales hacia las periferias urbanas.

Frente a esa situación, explicó que el PAIPPA se puso en marcha con una concepción de desarrollo humano integral, que buscaba sostener la producción y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. El programa se estructuró alrededor de tres ejes: el acceso y la regularización de la tierra, la garantía de servicios esenciales y el acompañamiento técnico y productivo.

En materia de tierras, se planteó la adjudicación de terrenos fiscales y la entrega de títulos de propiedad a quienes los trabajaban. En paralelo, se promovió el acceso a la salud, la vivienda y la educación en las comunidades rurales, junto con la provisión de semillas, maquinaria, tecnología de riego y asistencia profesional para las actividades agropecuarias.

Infraestructura y conectividad para el interior

Durante su exposición, Rodríguez también vinculó el desarrollo de la producción rural con las obras de infraestructura realizadas en Formosa durante las últimas décadas. Según los datos presentados por el ministro, la provincia construyó 1.562 establecimientos educativos, pavimentó más de 2.000 kilómetros de rutas nacionales y provinciales y levantó más de 220 centros de salud, hospitales y establecimientos de atención de alta complejidad, además de un centro de medicina nuclear.

En materia de servicios, indicó que actualmente el 98% de la población formoseña cuenta con acceso al agua potable, frente al 65% registrado tres décadas atrás. También destacó la instalación de más de 2.200 kilómetros de fibra óptica para ampliar la conectividad en organismos públicos, hospitales, escuelas y comunidades rurales. A esto se sumaron la integración vial entre las distintas regiones y la línea de alta tensión de 500 kilovoltios, que favoreció la electrificación rural y la conexión de las zonas productivas.

El arraigo como objetivo de la política rural

El PAIPPA, explicó Rodríguez, también apunta a sostener la población en el interior provincial mediante el acceso a la tierra, la asistencia productiva y la comercialización directa. Las ferias francas y los programas de abastecimiento forman parte de las herramientas utilizadas para fortalecer los circuitos locales de producción y consumo.

De acuerdo con los datos expuestos por Rodríguez, actualmente el 60% de la población vive en el interior rural y en centros urbanos intermedios, mientras que el 40% restante se concentra en las principales ciudades: Formosa, Clorinda, Pirané y El Colorado.

El ministro comparó esa distribución con la registrada al momento de la creación del programa, en 1996, cuando la relación era inversa: el 40% de la población vivía en zonas rurales y el 60% en áreas urbanas.

Campaña agrícola 2026-2027

Formosa, a través del PAIPPA y el Ministerio de la Producción y Ambiente, lanzó la siembra de primera de maíz y cucurbitáceas en Laguna Blanca e inició la preparación de suelos en Las Lomitas. La asistencia beneficia a más de 1.500 familias con semillas, combustible, bioinsumos y maquinaria municipal para abastecer las ferias paipperas y el Plan Nutrir hacia fin de año.

En las jornadas encabezadas por el titular del PAIPPA, Rubén Casco, se capacitó a productores sobre manejo de cultivos y prevención ante el fenómeno El Niño, sumando relevamientos bovinos y asesoramiento en inseminación artificial en Campo del Cielo. A tres décadas de su creación, el programa consolida una política integral de asistencia técnica, infraestructura y mercados asegurados para la campaña 2026-2027.