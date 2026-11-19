La Defensoría del Pueblo de Formosa intimó a autoridades nacionales e internacionales a paralizar las obras en el Canal Liguria, advirtiendo que el dragado iniciado de forma unilateral por el Gobierno de Paraguay no contempla el impacto ambiental e hídrico y podría provocar graves inundaciones en territorio formoseño y chaqueño. Según advierten desde la provincia, la modificación del cauce amenaza con taponar la desembocadura del río Bermejo.

{{{htmlAmp}}}

El organismo de Formosa anticipó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en caso de no obtener respuestas de las autoridades paraguayas. Los reclamos fueron dirigidos al canciller Pablo Quirno; a los delegados ante la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraguay (COMIP); a la presidenta del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), Claudia Peris, y a las autoridades de las comisiones binacionales de la Cuenca del Plata.

Uno de los principales argumentos presentados por la Defensoría es el peligro que representa la modificación artificial del cauce del río Paraguay en un tramo de siete kilómetros ubicado frente a las localidades paraguayas de Pilar y Humaitá, en cercanías de la desembocadura del río Bermejo.

Según explicó el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, en diálogo con medios locales, la notificación a autoridades diplomáticas argentinas y representantes de organismos binacionales tiene como objetivo la inmediata intervención y paralización de los trabajos.

Por otra parte, Gialluca señaló que el río Bermejo aporta entre 80 y 100 millones de toneladas anuales de sedimentos al río Paraguay, un material que depende de la fuerza y velocidad del cauce principal para desplazarse aguas abajo. En ese sentido, advirtió que desviar artificialmente el caudal hacia un canal secundario reduciría la capacidad de arrastre y favorecería la acumulación de sedimentos en la desembocadura del Bermejo.

Advertencia por parte de Formosa

De concretarse ese escenario, el embancamiento actuaría como un dique que frenaría el escurrimiento natural del agua, provocando desbordes e inundaciones en poblaciones, zonas productivas e infraestructura del sudeste formoseño y el este del Chaco. La alerta se agrava ante el pronóstico del fenómeno de El Niño, que suele traer precipitaciones abundantes y fuertes crecidas.

Además, la Defensoría advirtió que la remoción y redistribución de sedimentos podría alterar la línea de vaguada, el canal natural más profundo del río, que fija la frontera internacional, comprometiendo también el límite natural entre Formosa y Chaco.