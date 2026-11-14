Formosa fortalece la salud pública a través de la formación en atención para neonatos prematuros y embarazo

Entre el 11 y el 17 de noviembre, el Gobierno de Formosa desarrolla distintas actividades por la Semana del Prematuro 2026 con el objetivo de fortalecer la atención de los recién nacidos antes de término y el acompañamiento a sus familias. La agenda incluye acciones de concientización y capacitaciones destinadas a los equipos de salud.

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La apertura se realizó el miércoles 11 con una jornada de formación denominada Cuidar el Comienzo, organizada por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia. La actividad estuvo dirigida a los equipos del Distrito Sanitario 8 y tuvo lugar en el Hospital Distrital Nº 8 Eva Perón.

El encuentro abordó dos ejes "Predicción y prevención de la amenaza del parto prematuro" y "Detrás de un prematuro hay una familia que espera: seguir controlando es seguir cuidando". Las exposiciones estuvieron a cargo del médico especialista en tocoginecología Javier Lukestik y de la pediatra Marilú Benítez, jefa del Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo.

Capacitación y atención integral de los bebés prematuros

Durante la jornada se trabajó sobre la identificación temprana de factores de riesgo, la prevención de los nacimientos prematuros y la continuidad de los controles y cuidados después del parto. Participaron médicos obstetras, tocoginecólogos, obstétricos y enfermeros de las áreas de obstetricia, neonatología y emergencias, además de profesionales de otros efectores del distrito sanitario.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, explicó que la capacitación busca actualizar conocimientos y fortalecer el trabajo interdisciplinario. "Como todos los años, la finalidad de esta actividad fue actualizar conocimientos, compartir herramientas y fortalecer las intervenciones de los equipos interdisciplinarios, teniendo en cuenta que la atención de un nacimiento prematuro requiere un abordaje integral, oportuno y coordinado, tanto durante el embarazo como después del nacimiento", destacó.

El funcionario recordó que la Semana del Prematuro permite visibilizar las necesidades específicas de los bebés que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación. También señaló la importancia de garantizar sus derechos y los de sus familias durante el nacimiento y a lo largo del crecimiento y desarrollo.

En 2026, la conmemoración se desarrolla bajo el lema "Pequeños guerreros con grandes derechos", que pone el foco en el acceso a atención especializada, controles adecuados, acompañamiento familiar y los cuidados necesarios para cada etapa.

La importancia de los controles durante el embarazo

La prematurez constituye la principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales y la principal causa de mortalidad infantil. Frente a ese escenario, Cañete destacó las políticas sanitarias provinciales destinadas a prevenir los partos antes de término.

"El Gobierno de la provincia impulsa, de manera permanente, políticas públicas orientadas a evitar partos y nacimientos prematuros", afirmó.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, los centros de salud y los hospitales se implementan estrategias para fortalecer los controles durante el embarazo e identificar tempranamente los factores de riesgo maternos y fetales. En ese sentido, el funcionario remarcó la necesidad de que las embarazadas comiencen los controles prenatales desde el momento en que se confirma la gestación.

"Esto permite identificar anticipadamente los embarazos de riesgo y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de la madre y del bebé", sostuvo.

Cañete, finalmente, señaló que un embarazo con seguimiento adecuado permite detectar posibles complicaciones e intervenir a tiempo para proteger tanto a la madre como al niño: "Un embarazo adecuadamente controlado favorece la detección oportuna de posibles complicaciones, permite que el equipo de salud intervenga antes de que esos problemas afecten a la madre y al niño, y por supuesto, aumenta la posibilidad de evitar que ocurra un parto antes de término y el nacimiento de un bebé prematuro".