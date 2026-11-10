Formosa fortalece la prevención ante el fenómeno climático El Niño con una jornada técnica para productores y comunidades

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, realizó en Pirané una jornada técnica para anticiparse a los posibles impactos del fenómeno de El Niño y fortalecer las medidas de prevención en la provincia. La actividad reunió a productores, técnicos, autoridades y estudiantes, con el objetivo de compartir información climática y anticipar escenarios que puedan afectar a las comunidades y al sector productivo.

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El encuentro contó con la disertación del meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien presentó las perspectivas climáticas y los posibles escenarios para Formosa y la región. Participaron más de 70 personas, entre productores ganaderos, agrícolas y forestales de las colonias vecinas.

La jornada fue encabezada por el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, junto con la intendenta de Pirané, Yéssica Palacios. También estuvieron presentes los subsecretarios Nazareno García Labarthe y Ricardo Velazco, además de equipos técnicos del Ministerio provenientes de Formosa Capital, Mayor Villafañe y Pirané.

Información climática y planificación territorial

Desde la cartera provincial destacaron la importancia de contar con información anticipada para organizar respuestas frente a posibles contingencias. "Contar con información precisa y anticiparnos es fundamental para fortalecer las medidas de prevención y proteger a nuestras comunidades y al sector productivo", señalaron.

La actividad también convocó a representantes de la Unidad Regional 2 de la Policía Provincial, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el Instituto PAIPPA, la Fundación Banco Formosa, la Dirección Provincial de Vialidad y la Sociedad Rural de Pirané. Se sumaron docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Producción Forestal del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de la localidad.

Caminos rurales, pasturas y traslado de hacienda

La jornada se centró en discutir aspectos operativos fundamentales para la actividad productiva de Formosa, y se abordaron estrategias concretas para mitigar el impacto de eventuales contingencias climáticas. Entre las prioridades evaluadas se destacaron el mantenimiento continuo de los caminos rurales y el cuidado adecuado de las pasturas.

Asimismo, se dio un espacio clave al análisis de alternativas logísticas para el traslado preventivo de hacienda. Estas medidas buscan anticiparse a posibles anegamientos, y así proteger el stock ganadero y asegurar la continuidad del trabajo en el campo ante variaciones meteorológicas desfavorables.

La convocatoria logró reunir a referentes del sector productivo, prestadores de servicios públicos y responsables de la gestión territorial. Esta articulación intersectorial resulta fundamental para optimizar la planificación local y contar con herramientas de respuesta rápida ante cualquier escenario climático en la provincia.