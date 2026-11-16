Formosa desarrolla tecnología para reproducir pacú y abastecer a pequeños productores: se busca fortalecer la piscicultura

El Gobierno de Formosa avanza en el desarrollo de tecnología para reproducir pacú en cautiverio y garantizar el abastecimiento de ejemplares juveniles a pequeños productores. El proyecto se lleva adelante en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde los equipos técnicos trabajan en la validación de protocolos que permitan incorporar la piscicultura a las actividades productivas de las familias rurales.

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La iniciativa busca resolver una de las principales dificultades para desarrollar esta actividad en pequeña escala: el acceso a los alevines, es decir, las crías recién nacidas de los peces. A partir de la producción de estos ejemplares, los productores podrán encargarse de las etapas de engorde en sus propias chacras y diversificar sus fuentes de alimentos e ingresos.

El director de Promoción y Vinculación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Lino Princich, explicó que el propósito no es que el Estado concentre la producción de carne de pescado, sino que facilite el acceso a los insumos necesarios para que las familias puedan desarrollar sus propios emprendimientos. "Se apunta a que estos pequeños productores dispongan de los alevines gracias a nuestro centro de reproducción, en la medida que vayamos ajustando también los protocolos de acción", sostuvo.

El desafío de reproducir pacú en cautiverio

Para poner en marcha el proyecto, el centro aprovechó los conocimientos técnicos disponibles y la aceptación comercial que tiene esta especie en la región. Durante el año pasado se realizaron los primeros ensayos, que arrojaron resultados variables. Actualmente, el establecimiento cuenta con reservorios propios para captar y almacenar agua, abastecer las piletas y realizar los recambios necesarios.

La falta de disponibilidad de juveniles representa una barrera para los pequeños productores, ya que el pacú requiere técnicas especializadas para reproducirse en cautiverio. Mientras los grandes emprendimientos de otras regiones cuentan con laboratorios propios, no existe una oferta comercial de alevines a pequeña escala en Formosa.

La provincia, sin embargo, cuenta con antecedentes de piscicultores capacitados en el manejo de esta especie. A través de la articulación con distintos organismos estatales, el proyecto busca que esas familias puedan acceder a los ejemplares y desarrollar la etapa de engorde. "Generalmente son las familias más vulnerables las que producen mucho alimento. Tener disponibilidad de juveniles de pacú para el engorde es un activo importante para estos microemprendimientos", señaló Princich.

Investigación sobre alimentación, crecimiento y genética

Los equipos técnicos llevan adelante investigaciones integrales sobre todo el ciclo reproductivo, abarcando desde la selección y el manejo de ejemplares hasta la observación de embriones y larvas. En el plano nutricional, evalúan distintas estrategias según la escala productiva: mientras que para los pequeños emprendimientos analizan el aprovechamiento de recursos naturales y excedentes de las chacras, para los sistemas de mayor volumen contemplan el uso de alimentos balanceados comerciales.

En paralelo, los trabajos apuntan a optimizar las curvas de crecimiento y la calidad genética de los peces. El objetivo técnico es lograr ejemplares de entre 100 y 150 gramos hacia la primavera para que, aprovechando las altas temperaturas del verano que favorecen el desarrollo del pacú, alcancen en otoño el peso comercial de faena estimado entre 1,5 y 1,8 kilogramos. Asimismo, los investigadores planifican cuidadosamente los cruzamientos para evitar la endogamia y prevenir así la pérdida de capacidad reproductiva por el uso reiterado de ejemplares emparentados.

Más allá del desarrollo de protocolos, la Secretaría de Ciencia y Tecnología proyecta una fuerte línea de capacitación y transferencia tecnológica para replicar estas experiencias en distintos puntos de la provincia. El centro funcionará como un espacio de entrenamiento práctico destinado a fortalecer las capacidades locales, poniendo especial énfasis en la formación de egresados de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, muchos de ellos hijos de pequeños productores, para que apliquen estos conocimientos en sus propias comunidades.

A mediano plazo, una vez validados los procedimientos reproductivos del pacú, la iniciativa prevé extender el modelo a otras especies de relevancia regional como la boga y el bagre. De este modo, el proyecto busca articular la investigación científica con las demandas del sector productivo, brindando herramientas concretas para que las familias rurales incorporen la piscicultura y diversifiquen su producción de alimentos.