Formosa apuesta por el deporte: Insfrán inaugura un nuevo polideportivo e invierte en iluminación LED para más seguridad

Este miércoles 4 de noviembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inaugurará dos polideportivos y un nuevo sistema de iluminación led en la localidad de Estanislao del Campo. Mientras desde el Gobierno nacional hay una paralización de la obra pública, desde la Provincia continúan habilitando obras e invirtiendo en infraestructura estratégica con impacto en áreas claves para el desarrollo territorial.

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El acto comenzará a las 17, con la inauguración del Complejo Polideportivo Municipal. Luego, a las 17.30, el mandatario provincial habilitará el Polideportivo cubierto de la EPES N°4. Una vez finalizada la última ceremonia se pondrá en funcionamiento el sistema de iluminación led ubicado en la Avenida 2 de Abril.

Cómo son las nuevas obras

Uno de los espacios deportivos es el Complejo Polideportivo Municipal, el cual tiene una superficie de 5000 metros cuadrados y una superficie cubierta de 704 metros cuadrados y está ubicado en Juan José Silva entre callles Martín Miguel de Güemes y Juan José Castelli del barrio Belgrano. El complejo tiene un playón semi cubierto, oficinas, sanitarios, cancha de futbol 7, cerramiento perimetral, depósito, equipamientos deportivos y parquización.

Por su parte, el Polideportivo cubierto de la EPES N°4, Escuela Provincial de Educación Secundaria tiene una superficie total intervenida de 1844 metros cuadrados y una superficie cubierta de 750 metros cuadrados. Este espacio de entrenamiento cuenta con lo mismo que el el complejo municipal, sólo que en proporciones más chicas.

En cuanto a la red iluminaria, se trata de 32 columnas con artefactos led sobre Ruta Nacional N°81, en el acceso a Estanislao del Campo, aunque también estará beneficiado el acceso a Colonia Juan Bautista Alberdi.

Infraestructura para El Niño

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Formosa sostiene con fondos propios las obras de infraestructura hídrica y reclama a Nación que cumpla con el financiamiento establecido por ley para prevenir inundaciones. El pedido se respalda en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que revela que durante la gestión de Javier Milei apenas el 23% de los recursos del Fondo Hídrico se destinó al pago de obras.

El planteo fue expuesto por el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, durante una charla sobre el fenómeno de El Niño organizada por la Fundación Banco Formosa. El encuentro se realizó en la Casa Central del Banco Formosa y contó con la participación del meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien analizó el escenario climático y sus posibles implicancias para la región.

Según el informe de octubre de 2026 del CEPA, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el Fondo recibió $611.667 millones, expresados en pesos de 2026, pero solamente $140.971 millones se destinaron al pago de obras. Es decir, de cada $100 recaudados, apenas $23 fueron aplicados a infraestructura hídrica.