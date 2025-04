Quintela repudió al Gobierno nacional por el acuerdo con el FMI: "Ajuste para las mayorías y ganancias para pocos"

Durante la tarde del viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el levantamiento del cepo al dólar y que habrá un sistema de flotación cambiaria dentro de bandas donde el dólar se moverá entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Frente a esta decisión política, el gobernador Ricardo Quintela criticó fuertemente al Gobierno nacional y lo comparó con la gestión del expresidente Mauricio Macri.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario riojano publicó la tapa del diario Clarín en la que se anunciaba el desembolso de los dólares del FMI a Macri, y publicó: "Esta tapa es de hace casi siete años... ¿Estamos repitiendo la historia? SÍ. El Gobierno Nacional (de nuevo, como en 2018) tomó una decisión que solo beneficia a los grandes grupos económicos y a los especuladores financieros".

"Liberar el dólar sin control no significa una libertad económica, significa una devaluación brutal con una enorme inflación. Es la misma receta de siempre: ajuste para las mayorías, ganancia para unos pocos y la vieja excusa del 'libre mercado' como solución mágica. Pero ya vimos esa historia. Sabemos cómo termina: con industrias cerradas, con despidos, con más pobreza y más exclusión", agregó.

Por último, aseguró que desde la gestión provincial no van a "mirar para otro lado mientras una minoría decide el precio del dólar, de los alimentos y de la vida". "Nosotros siempre vamos a elegir al pueblo, ante que a los mercados especulativos", concluyó.

Cuántos dólares le dará el FMI al Gobierno

Las medidas anunciadas se anclarán en una nueva facilidad extendida de fondos (EFF) acordado con el FMI por U$S 20.000 millones, de los cuales U$S 15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Estos recursos líquidos servirán para "fortalecer el balance del BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles por parte del Ministerio de Economía", señaló el Gobierno. Los desembolsos adicionales acordados entre el Ministerio de Economía y otros organismos internacionales del orden de U$S 3.500 millones complementarán esa transacción inicial.

Por su parte, el BCRA trabajará con bancos internacionales en una nueva licitación que amplíe la facilidad de repo ejecutada en enero de 2025 en un monto de hasta U$S 2.000 millones. En conjunto, estos acuerdos tienen el potencial de contribuir a un aumento de U$S 20.600 millones en las reservas liquidas del BCRA durante 2025.

El BCRA operará un régimen de flotación cambiaria dentro de bandas con rango de 1.000-1.400 pesos por dólar. Dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda. Tanto el valor inferior como el valor superior de la banda evolucionarán en el tiempo de forma gradual y previsible: -1% y +1% por mes, respectivamente.