La flotilla de ayuda a Gaza parte de Barcelona tras regresar a puerto por mal tiempo

Una flotilla de decenas de barcos cargados de ayuda para Gaza partió del puerto de Barcelona el lunes por la noche después de que un temporal los obligara a regresar a puerto, según mostraron imágenes de Reuters.

Algunos de los barcos de la Global Sumud Flotilla hicieron sonar sus bocinas mientras abandonaban el puerto.

"Free, free Palestine" ("Palestina libre, libre"), gritaban algunos activistas en el puerto, eslogan internacional en favor de los palestinos.

Activistas propalestinos, entre ellos Greta Thunberg, defensora del clima, y Liam Cunningham, actor de Juego de Tronos, forman parte de la flotilla de varias decenas de embarcaciones que pretende romper el bloqueo naval israelí y entregar alimentos y suministros humanitarios al enclave, devastado por casi dos años de guerra.

Israel ha argumentado que el bloqueo naval que impuso en 2007 es necesario para impedir el contrabando de armas al grupo miliciano palestino Hamás. Ha calificado otros intentos de romperlo —incluido uno que implicó a Thunberg en junio— de maniobra propagandística en apoyo de Hamás.

