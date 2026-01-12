EN VIVO
FINLANDIA

Finlandia libera un barco vinculado a Rusia retenido por supuesto sabotaje de cables

12 de enero, 2026 | 07.19

La policía finlandesa informó el lunes de que ‍había levantado la ⁠incautación de un barco que había sido retenido como sospechoso de sabotear un cable submarino de telecomunicaciones que va de Helsinki a Estonia a través del golfo de Finlandia, aunque ‌la investigación continúa.

La región ⁠del mar Báltico ⁠está en alerta máxima tras una serie de cortes de cables ‍eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que ⁠Rusia invadió Ucrania en ‌2022, y la OTAN ha reforzado su presencia militar con fragatas, aviones y drones navales.

Finlandia incautó el carguero ‌Fitburg ‌el 31 de diciembre cuando se dirigía de Rusia a Israel, y detuvo a un miembro de ​la tripulación como parte de la investigación. El buque abandonará las aguas territoriales de Finlandia el lunes, según informó la policía en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La policía de Finlandia ‍y Estonia ha concluido su trabajo a bordo del buque, por lo que puede levantarse la incautación", dijo en el comunicado ​el jefe de la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, Risto Lohi.

Parte ​de la tripulación del barco sigue bajo prohibición de ⁠viajar, añadió.

Con información de Reuters

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas