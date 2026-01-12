Finlandia libera un barco vinculado a Rusia retenido por supuesto sabotaje de cables

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de la vista aérea del buque Boracay, frente a la costa de Saint-Nazaire en el oeste de Francia, Francia

La policía finlandesa informó el lunes de que ‍había levantado la ⁠incautación de un barco que había sido retenido como sospechoso de sabotear un cable submarino de telecomunicaciones que va de Helsinki a Estonia a través del golfo de Finlandia, aunque ‌la investigación continúa.

La región ⁠del mar Báltico ⁠está en alerta máxima tras una serie de cortes de cables ‍eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que ⁠Rusia invadió Ucrania en ‌2022, y la OTAN ha reforzado su presencia militar con fragatas, aviones y drones navales.

Finlandia incautó el carguero ‌Fitburg ‌el 31 de diciembre cuando se dirigía de Rusia a Israel, y detuvo a un miembro de ​la tripulación como parte de la investigación. El buque abandonará las aguas territoriales de Finlandia el lunes, según informó la policía en un comunicado.

"La policía de Finlandia ‍y Estonia ha concluido su trabajo a bordo del buque, por lo que puede levantarse la incautación", dijo en el comunicado ​el jefe de la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, Risto Lohi.

Parte ​de la tripulación del barco sigue bajo prohibición de ⁠viajar, añadió.

Con información de Reuters