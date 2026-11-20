Frente al ajuste en la obra pública impulsado por el Gobierno nacional, el Gobierno de Formosa sostiene 143 obras activas en distintos puntos de la provincia. Según destacaron desde la administración provincial, ninguna iniciativa financiada con recursos propios se encuentra paralizada, una medida que permite resguardar la mano de obra local y garantizar alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos, en contraste con el freno registrado a nivel nacional y en jurisdicciones vecinas.

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“Los obreros que trabajan en cada obra del interior son del lugar; es una política que implementa el gobernador Gildo Insfrán para que la gente de cada localidad participe y tenga trabajo. Esto además moviliza a los corralones de materiales, los comercios y los alojamientos en cada pueblo”, sostuvo el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Juan Carlos Valdéz, en diálogo con medios locales.

“Somos de las pocas jurisdicciones que tienen obras en ejecución, porque vienen gente de afuera a buscar trabajo, tanto profesionales como empresas que vienen a querer inscribirse para participar de licitaciones porque en su provincia hay un parate”, agregó Valdéz.

El subsecretario de Obras Públicas dijo también que el área tiene un balance positivo porque a diferencia de los proyectos que dependían exclusivamente de partidas nacionales, como rutas nacionales o viviendas de programas federales, en el ámbito provincial lograron continuar con las obras planificadas. Asimismo, indicó que “Formosa es una de las provincias que más está sufriendo la política del Gobierno nacional, que ha recortado prácticamente la mayoría de los fondos que antes se recibían y se podían distribuir en distintas obras”.

Obras públicas en Formosa

Desde la Provincia detallaron que las obras en ejecución se concentran tanto en la ciudad capital como el interior provincial, distribuidas en áreas estratégicas como educación, salud, recreación e infraestructura social, incluyendo escuelas, centros de salud, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Casas de la Solidaridad.

Las obras en materia sanitaria se están realizando en los hospitales de Villa Escolar, General Güemes, Laguna Naineck y Fortín Lugones, además de intervenciones en múltiples ampliaciones y refacciones en centros asistenciales.

En relación a las rutas, el Gobierno de Formosa sostiene el mantenimiento con fondos propios ante el recorte de recursos nacionales. Entre 2023 y 2025, la ejecución presupuestaria destinada a mantener y concretar trabajos viales en la provincia cayó un 77%, según el informe “Análisis del Financiamiento Vial en Argentina”.

De acuerdo con el relevamiento, el presupuesto de Vialidad Nacional destinado a las provincias para obras viales registró una caída del 79%, hasta alcanzar su nivel más bajo en tres décadas. A su vez, los fondos destinados al mantenimiento de rutas disminuyeron un 70% desde diciembre de 2023. La situación afecta tanto la conservación de los caminos como la continuidad de proyectos estratégicos para la conectividad provincial.