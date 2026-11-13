Con financiamiento del BID, Misiones ejecutará obras viales por más de $31.500 millones en la Ruta Nacional 14

Con una inversión de US$ 20.365.385, la Provincia de Misiones avanzará con recursos propios y financiamiento internacional en la repavimentación de la ruta nacional 14, además de la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

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La misma se concreta luego de demoras del Gobierno nacional, que no había avanzado con dicha intervención que la Provincia tenía expectativas. Fue así que el gobernador Hugo Passalacqua anticipó que los trabajos comenzarían durante el verano de 2027.

La apertura de sobres se realizó el viernes pasado en Oberá, y así se presentaron cuatro empresas, cuyas propuestas se encuentran en etapa de evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación.

Financiamiento

La obra será financiada con créditos que la Provincia gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas. Passalacqua atribuyó esa posibilidad al manejo transparente de los recursos y al estado sano de las cuentas públicas.

La intervención abarcará un tramo de 47,47 kilómetros, comprendido entre el kilómetro 849,42, en Leandro N. Alem, y el kilómetro 896,89, en Campo Viera, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Los trabajos contemplan la repavimentación integral de la calzada con asfalto modificado y la construcción de aproximadamente 10 kilómetros de terceras trochas, distribuidas en siete sectores estratégicos.

El proyecto incluye cuatro carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem y Oberá, además de tres trochas de ascenso destinadas a facilitar la circulación de vehículos pesados en las subidas de los arroyos Ramón y Yazá.

También se ejecutarán obras complementarias para mejorar la seguridad vial, como la instalación de un nuevo sistema de contención vehicular en el puente sobre el arroyo Yazá y la reconstrucción de la alcantarilla del arroyo Ramón mediante elementos premoldeados. A esto se sumará la incorporación de pasos de fauna, dársenas y nuevos refugios para los pasajeros del transporte público.

Un corredor clave para la producción

La Ruta 14 es uno de los principales accesos para la circulación de la producción del centro de Misiones. El tramo registra más de 5.000 vehículos diarios, con fuerte presencia de transporte pesado. Según las estimaciones del proyecto, la obra beneficiará directamente a entre 30.000 y 50.000 personas que transitan esos sectores, además de reducir los costos logísticos de las economías regionales vinculadas a las cuencas yerbatera, tealera y forestoindustrial.

El puente sobre el arroyo Yazá es uno de los puntos más sensibles por su siniestralidad, y las intervenciones buscan mejorar la seguridad de trabajadores, productores y transportistas.

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja en proyectos técnicos para una segunda etapa que llegaría hasta San Vicente y podría extenderse hasta San Pedro.